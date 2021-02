Alcalde de Mayagüez niega deuda de sobre $10 millones con la AAA

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, desmintió hoy que su administración municipal le adeude sobre $10 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, (AAA) como informó esa agencia en una entrevista de prensa y aseguró que se trata de una larga controversia que hace más de una década se ha estado litigando en el foro judicial.

De acuerdo con declaraciones escritas del alcalde, la controversia comenzó desde que el Gobierno Central le vendió al Municipio de Mayagüez el Centro Médico de Mayagüez (CMM) a finales del año 2000 y la AAA comenzó a facturar el consumo de agua al gobierno municipal, mientras que varias agencias estatales continuaron utilizando el preciado líquido del contador principal en las facilidades y terreno del Centro Médico. A esos efectos, desde el 2008, existe una controversia judicial entre el Municipio y la A.A.A precisamente por la deuda que reclama la segunda.

El caso AAA v. Municipio de Mayagüez, ET AL, ISCI 2008-01015 (307), trata de una demanda en cobro de dinero, presentada por la A.A.A., quien alega que el Municipio le adeuda una cuantía millonaria por el servicio de agua y alcantarillado en el Centro Médico de Mayagüez. Asimismo, la A.A.A. enmendó la demanda para incluir como demandados solidarios a las agencias públicas que son inquilinos del CMM; a saber, el Departamento de Salud (DS), a través de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); y, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a través de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Luego la AAA acudió al foro judicial en una acción civil en cobro de dinero en la que incluyo, además del Municipio de Mayagüez, al nuevo administrador del Centro Médico de Mayagüez, (CMM) el Advance Cardiology Inc.

Luego de varios trámites procesales, el 31 de octubre de 2011, se celebró una vista ante el Tribunal de Primera Instancia en la que, luego de discutir el status del caso, el Tribunal determinó, entre otras cosas, que a partir de noviembre de 2011, la A.A.A. comenzaría la lectura del contador que le suple agua al Centro Médico, informando al Tribunal, con copia de la factura, el consumo mensual. Una vez se recibiera la factura, se concederían 15 días a las partes para consignar en el TPI los pagos de las facturas, distribuidos como sigue: 70% el Mayagüez Medical Center; 10% ASSMCA; 10% el DS; y, 10% el Departamento del Trabajo.

Al día de hoy, desde el 22 de mayo de 2017, y como resultado de la petición de quiebra presentada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico a nombre del Gobierno de Puerto Rico y bajo el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Ley PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq, el caso AAA v. Municipio de Mayagüez, ET AL, ISCI 2008-01015 (307) está paralizado a tenor con la Ley PROMESA.

Así pues, al día de hoy, no hay una determinación judicial que establezca que en efecto hay una deuda vencida, líquida y exigible por parte del Municipio con respecto al contador principal en el Centro Médico de Mayagüez, ni mucho menos que haya una cuantía que en efecto el Municipio adeude por dicho concepto. Todo lo contrario, dijo el alcalde. Indicó que en el referido caso no existe una sentencia final y firme que sea ejecutable u obligue al Municipio al pago de cantidad alguna de dinero. Señaló que del tracto procesal ante el Tribunal, se establece claramente que el Tribunal determinó que el Departamento de Salud (DS), ASSMCA y Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos—al igual que los administradores privados del Centro Médico de Mayagüez—son responsables por el consumo de agua y el servicio de alcantarillado en dicha facilidad. Así por ejemplo: (a) la Minuta-Orden de 31 de octubre de 2011—en la que se estableció la distribución como sigue: 70% el Mayagüez Medical Center (MMC); 10% ASSMCA; 10% el DS; y, 10% el Departamento del Trabajo; (b) la Resolución del 1 de diciembre de 2014—en la que concluyó que, “aunque el Municipio no es responsable del pago de la totalidad de la deuda acumulada, es el responsable del contador principal que registra el servicio de agua y alcantarillado del Centro Médico de Mayagüez”; y (c) la Resolución de 16 de junio de 2016—en la que ordenó la continuación de los procedimientos para resolver la responsabilidad de las dependencias que ocupan espacios en el referido Centro Médico, y las cuantías adeudadas por éstas y el Municipio a la AAA.

El pasado 21 de enero, este medio reseñó, de acuerdo con información oficial provista por la corporación pública, que el municipio del oeste le adeudaba $10 millones. Además, indicó que la administración municipal tenía un plan de pago con la AAA y que enfrentaban un procedimiento judicial por una deuda del Centro Médico de dicho municipio.