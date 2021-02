Sindicato expresa desconfianza a declaración de emergencia para las escuelas

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, expresó dudas e inconformidad con la orden ejecutiva del Gobernador, Pedro Pierluisi, que decreta un estado de emergencia en las escuelas públicas.

“Llama la atención el momento en que se hace este anuncio sin que se haya presentado un plan que indique cuántas escuelas están atendiendo los empleados de la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos (OMEP) del DE y cuántas escuelas ha rehabilitado el personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Ambas agencias tienen una agenda de trabajo que incluye la reparación y mantenimiento de las escuelas. Si la mayoría de las escuelas no se contempla que vayan a abrir para clases presenciales, cuál es la emergencia", dijo Nieves Torres.

Según agregó esto les hace plantear que "posiblemente es el mecanismo para contratar empresas privadas que, fuera de procesos de subastas, buscan acceso a los fondos públicos. Es abrir la puerta a contratistas que tienen vínculos con el gobierno y que, la experiencia nos constata, resulta más costoso que reclutar empleados. Esto es innecesario. Lo que hay que hacer es reclutar, por ejemplo, a 300 empleados bajo la AEP para que realicen tareas que son permanentes y trascienden cualquier emergencia.”

Como líder magisterial, Nieves Torres indico que “esta orden ejecutiva evidencia que la fecha del reinicio de clases presenciales anunciada para el 3 de marzo no se basa en que existan las condiciones de infraestructura y medidas de higienización que requiere el protocolo a implantarse ante la pandemia del COVID19. Esta orden ejecutiva equivale a decir que las escuelas no están listas para el reinicio de clases presenciales. Por eso la orden ejecutiva debía estar acompañada de un anuncio de cancelación de reinicio de clases hasta que no se cumpla con los preparativos propios para clases presenciales en medio de la pandemia.”

“La insistencia en clases presenciales, sin los debidos preparativos, siembra en el pueblo desconfianza, incertidumbre y ansiedad. Los estudiantes también deben ser escuchados y reclaman completar este año escolar a distancia porque han aprendido a integrar la tecnología al proceso educativo y desean, como los maestros, regresar a sus escuelas solo cuando sea seguro,” concluyó el líder sindical.

