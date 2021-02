Asociación de Maestros busca justicia ante Pierluisi para el magisterio

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla Sánchez, catalogó este miércoles como productiva la reunión sostenida el martes con el gobernador, Pedro Pierluisi, aunque dijo que se mantendrán alertas a que la buena voluntad mostrada por el mandatario se traduzca en resultados positivos para el magisterio.

“Tuvimos un diálogo muy productivo de intercambio de ideas y posturas en términos de la agenda que nos propusimos llevarle. Salimos confiamos respecto al pago del aumento a los transitorios y la carrera magisterial, pero nos mantendremos vigilantes y daremos seguimiento a que la buena voluntad que tuvo el Gobernador al escuchar nuestros planteamientos se traduzca en resultados positivos para la clase magisterial”, indicó Bonilla Sánchez en una declaración escrita.

El líder de la AMPR reveló que en el punto que no hubo acuerdos fue en la fecha para el regreso a clases presenciales porque el Gobernador mantiene su postura de que sea el 3 de marzo y la organización que dirige se mantiene en que debería ser en agosto. “Dejamos establecido que no estamos de acuerdo con un inicio de clases presenciales en marzo, porque sabemos que las escuelas no están aptas. Nuestra postura es comenzar en agosto de forma presencial, siempre y cuando sea bajo un estricto protocolo estructurado, salubre y seguro para nuestros maestros y estudiantes”, agregó Bonilla Sánchez.

Del diálogo sostenido surgió que el 3 de marzo podrían abrir unas 50 escuelas alrededor de todo el país y que se visualiza utilizar otras estructuras como centros comunales para atender la crítica situación de las escuelas del área sur. “Si al final del camino, esta fecha se mantiene, nosotros estaremos preparados para garantizar que en esas escuelas se cumplan con las condiciones tanto físicas, de salud y seguridad y que se respeten los derechos que tienen nuestros representados”, acotó el presidente de la AMPR.

Por su parte, la secretaria general de la Local Sindical-AMPR, Grichelle Toledo Correa, manifestó que otros temas importantes de la agenda discutida con el primer mandatario fueron las demandas ganadas por la AMPR referente al pago retroactivo del aumento salarial a los maestros transitorios. Sobre este punto, el Gobernador ordenó que se pagara el aumento a los maestros transitorios porque entiende el dinero ya ha sido consignado.

También se discutieron la implementación de la Ley 82-2020 para que los maestros puedan comprar tiempo de su retiro con los días de enfermedad y la Ley de Carrera Magisterial por la cual se les debe miles de dólares a una gran cantidad de maestros. Sobre la Carrera Magisterial, el primer mandatario acogió nuestra recomendación y aseguró que investigarán con el DE cuánto sería el impacto económico. Se habló, además, de los incentivos económicos que se les ofrecieron a maestros que fueran a trabajar a Vieques y a Culebra y que aún no se les ha pagado.

“En términos de nuestros compañeros de Vieques y Culebra el Gobernador avaló nuestra petición para que se les honrara esta bonificación. También dialogamos sobre la importancia de revisar la escala salarial del magisterio para evitar la fuga de talento, el corte a las pensiones que propone la Junta de Supervisión Fiscal y el inicio de la cotización de los maestros al Seguro Social que debe comenzar en el mes de julio”, explicó Toledo.

Toledo añadió que “nosotros esperamos que el Gobernador por fin les haga justicia a nuestros maestros. Nos reiteramos ante él disponibles y abiertos al diálogo en cualquier tema que afecte la salud, la seguridad y las condiciones de empleo del magisterio puertorriqueño. Pero también, le hicimos saber que estaremos vigilantes y seremos combativos cuando entendamos que los derechos de nuestros representados y el futuro de la educación se vea amenazado”.

