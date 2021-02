Alcaldes asociados recomiendan no abrir escuelas en marzo

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, se reunió junto a su matrícula con la designada secretaria del Departamento de Educación (DE), profesora Elba Aponte, para discutir varios temas de índole educativo, concretamente el inicio de clases presenciales en las escuelas públicas del país.

“Agradecemos a la profesora Aponte su disponibilidad y apertura para tratar los temas. Como resultado del encuentro, le informamos al país que los alcaldes asociados entendemos que no hay garantías suficientes ni protocolos que ofrezcan una garantía de seguridad a los estudiantes y facultad escolar”, declaró el también alcalde de Villalba.

Entre las preocupaciones que plantearon los alcaldes fue la determinación de administrar vacunas, sin tener de antemano la certeza de cuales escuelas abrirían realmente. “Entendemos que eso fue un error que ha provocado que miles de personas de alto riesgo y de primera respuesta no hayan recibido aún sus vacunas. Por otro lado, sigue siendo una alta preocupación para los alcaldes los problemas de infraestructura en las escuelas. Principalmente el tema de la conexión de internet y las garantías para ofrecer educación virtual a aquellos que decidan dejar a sus hijos en sus casas”, detalló Hernández.

Sobre este particular, el presidente de la Asociación de Alcaldes le preguntó a la profesora Aponte si en el DE han tomado en cuenta la necesidad de contratar más maestros para poder cumplir con la educación presencial y virtual a la misma vez. “También preguntamos cuántas escuelas cerradas han sido contempladas para garantizar los espacios de distanciamiento físico exigidos por el Centro de Control de Enfermedades (CDC). Otro de los temas planteados en la reunión es la exigencia de los alcaldes a que se le suministre material de protección a los estudiantes y personal docente ya que los fondos CARES ACT provee para esto. También se presentó la preocupación con los temas de transportación escolar, limpieza y rastreo de contactos”, añadió el alcalde.

El presidente de la Asociación le planteó a la secretaria que los factores a tomar para abrir una escuela siempre deben ser la recomendación de los expertos salubristas y el nivel de desventaja social. Esto último, tomando en consideración que se deben priorizar aquellos sectores marginados social y económicamente. Por último, los alcaldes recomendaron preparase mejor para así poder comenzar el curso escolar durante el mes de agosto.

“Entiendo que si no aceptan que no están preparados, en marzo comenzará un proceso atropellado el cual también hará que sea difícil tan siquiera estar listos para agosto. Por eso es que luego del análisis que cada alcalde asociado hizo en su municipio, y nosotros como colectivo, recomendamos no abrir las escuelas en marzo para ofrecer educación presencial. La preparación va primero”, finalizó Hernández Ortiz.

