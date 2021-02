Alcalde PNP de Orocovis pide renuncias del secretario de Salud y general Reyes por manejo de vacunas

El alcalde de Orocovis, Jesús Edgardo "Gardy" Colón Berlingeri, pidió en la mañana de hoy, viernes, las renuncias del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, por mal manejo del proceso de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en la isla.

"Estoy solicitando al señor gobernador que solicite la renuncia al secretario de Salud y al general Reyes porque han demostrado no tener la capacidad para trabajar con esta situación", sostuvo Colón en entrevista con WKAQ 580am.

Este añadió que: "Estas personas no han demostrado tener la capacidad. No han sido empáticos con la región nuestra. Esto es solo una muestra lo que vamos a tener este cuatrienio. Yo le solicito al señor gobernador que los remueva de sus puestos".

El alcalde cuestionó, además, que los pueblos de la región central y en el caso de Orocovis, el proceso de vacunación ha sido un desastre. "Como siempre, nos han dejado para lo último y la cantidad de personas vacunadas no es compatible con la de otros pueblos”.

En Orocovis apenas se han vacunado los primeros respondedores y maestros, pero hay cientos de personas mayores esperando y no existe una respuesta por parte de ambos funcionarios. “El cuadre de la administración y distribución de la vacunas no tiene sentido”.

Por su parte, el alcalde de Comerío, José A. "Josian" Santiago Rivera, dijo en la mencionada emisora que las vacunas no están llegando a los pueblos de la montaña.

"Lamentablemente a Comerío apenas han llegado unas 200 vacunas para la población de mayores de 65 años. No han llegamos más vacunas. No sabemos cuándo van a llegar, no se nos da información de cuándo van a llegar más vacunas y la ansiedad que tiene nuestra gente de mayor edad es preocupante".

Mientras, la doctora Iris Cardona explicó ayer, jueves, que estaban distribuyendo las vacunas a los municipios guiados por la guía de mortandad. Es decir, que están priorizando los pueblos donde está muriendo más gente por el Covid-19.

