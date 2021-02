'Influencers' de turismo envían carta a representante que elogió a Pina por 'hacer más' que el DMO

La representante de la página "Ruteando Mi Isla", Maed Torres, envió una carta al representante popular Ángel Matos, luego de que este celebrara al productor Raphy Pina por durante 30 días hacer mejor trabajo que el DMO.

En la misiva, Torres asegura buscar dejarle saber al representante que en Puerto Rico existen múltiples 'bloggers' o 'influencers', "que se han dedicado por más de 10 años a resaltar el turismo en la isla de forma voluntaria.

"Si se impresionó que en 30 días Raphy Pina hizo más por mostrar los lugares de interés en la isla que las agencias gubernamentales, imagínate todo lo que mis colegas hacen día a día sin ningún tipo de presupuesto", dijo.

Matos dijo en redes sociales que Pina que en "tan solo 30 días y de gratis, haz hecho más que Discover Puerto Rico con 75 millones de dólares y 3 años".

"La intención de mi escrito no es buscar reconocimiento. No ha hecho falta y seguimos trabajando igual. El apoyo de nuestros seguidores es hermoso y eso nos llena de alegría. Lo que sí busco es unir esfuerzos para seguir ayudando a que el turismo en la isla sea mejor. A desarrollar rutas y llevar turismo a pueblos donde lamentablemente no llega", continúa la carta enviada al representante.

GRACIAS @PINARECORDS1 en tan solo 30 días y de gratis, haz hecho más que @discover_PR con 75 millones de dolares y 3 años. Tu país te agradece de corazón!!!!! pic.twitter.com/mgPxYTTawm — Angel Matos (@angelmatos) February 8, 2021

