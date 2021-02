Hispana en Arizona fallece de COVID semanas después de dar a luz a gemelos

Una mujer residente de Arizona, identificada como Veronica Bernal, falleció en el hospital mientras batallaba el COVID-19 unas cortas semanas después de haber dado a luz a gemelos.

Bernal tenía 36 años y su esposo, Manuel Medina, dijo a Fox 13 que los bebés tuvieron que ser traídos al mundo de manera prematura por la falta de oxígeno que ocasionó el virus en su madre.

"Duele mucho porque no hay nada que yo pudiera hacer", dijo Medina al medio televisivo.

Bernal tenía junto a Medina otro hijo de 10 meses, y otros tres niños de relaciones pasadas.

La madre de seis tuvo que ser puesta en ventilador poco después de haber dado positivo a COVID-19.

El pasado 6 de enero nacieron los bebés y tres semanas después falleció por complicaciones.

"Nunca los verá crecer, no podrá ser parte de sus vidas o de cualquier otra cosa por esto (…) Realmente no sabes lo real que es (el virus) hasta que golpea cerca a casa y se lleva a alguien de tu lado", dijo Medina al canal.

TWIN PREGNANCY W/ COVID: Family of 36yo Veronica Bernal tells me the virus forced her to deliver her twins 8 weeks early. Sadly, Bernal died a few weeks after giving birth. Her husband – now a single dad of the 3 kids they share, hoping his twins can come home soon. #fox10phoenix pic.twitter.com/aYz3t2Wk3U

— Justin Lum (@jlumfox10) February 8, 2021