Salud habría creado portal con datos de maestros y estudiantes para rastrear COVID en escuelas

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, aseguró esta tarde estar en contra de la reapertura de las escuelas de manera presencial en marzo y reveló información sobre una plataforma que el Departamento de Salud tendría ya disponible para rastrear posibles casos de COVID-19 en las escuelas.

En entrevista con Damaris Suárez en Radio Isla, Martínez aseguró que en una reunión donde se convocó a la Federación hace dos meses, Salud les presentó el biportal que "tiene la capacidad de que todas las familias del país se registren como núcleo familiar y en caso de que cualquier persona de ese núcleo familiar incluyendo a los estudiantes se contagien o salgan positivo, le da una alarma al sistema y ellos se comunican".

Dicho bioportal ya tendría disponible los datos de todos los maestros del Departamento de Educación y de todos los estudiantes. Sin embargo, aún no se ha anunciado su existencia de manera pública por las agencias.

"Yo no me explico por qué esa aplicación todavía no se ha presentado públicamente en un acuerdo interdisciplinario entre ambas agencias al pueblo", dijo la presidenta de la Federación.

Esta se trata de una plataforma de Salud que la puso a disposición de Educación.

Sobre el regreso a clases, aseguró que le parece " un acto de total irresponsabilidad del gobernador y de quien quiera que repita su discurso".

Martínez criticó que esta aplicación que ya está disponible aún no se haya puesto a disposición "del pueblo" y llamó la reapertura como un acto "irresponsable, negligente y criminal".

