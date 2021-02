Emiten advertencia de inundaciones para Luquillo, Ceiba y Fajardo

Una tarde y noche lluviosa continúa afectando el área este de Puerto Rico, dejando hasta una pulgada de lluvia resultado de los aguaceros.

El Sistema Nacional de Meteorología en San Juan, emitió entrada la noche una advertencia de inundaciones para los municipios de Luquillo, Ceiba y Fajardo ante esta acumulación de lluvia.

Aguaceros moderados a fuertes podrían afectar áreas de pobre drenaje lo que causaría inundaciones urbanas y de riachuelos.

***LUQUILLO, CEIBA & FAJARDO***

Flood advisory until 9:45 PM AST, up to 1 inch of rain.

Advertencia de Inundaciones hasta las 9:45 PM AST, cerca de una pulgada de lluvia ha caído.#prwx pic.twitter.com/ktbZShVWjN

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 4, 2021