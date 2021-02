PNP tilda de "inconsecuente" aprobación de medida que deroga elección especial

Como un ejercicio “inconsecuente y errático” catalogó el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, la aprobación, por parte de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en ese cuerpo, del Proyecto de la Cámara 21, el cual busca derogar las leyes 165 y 167 de 2020, que dan paso a una elección especial para escoger a seis delegados para acudir al Congreso federal para pedir la estadidad para Puerto Rico.

“Ayer fuimos testigos de un ejercicio parlamentario totalmente errático e inconsecuente, donde la delegación del partido popular aprobó una medida que no tiene ninguna oportunidad de convertirse en ley. Ese proyecto de ley va contra el mandato electoral del Pueblo. Nuestros electores votaron a favor de la estadidad en un proceso democrático y libre, esta medida es una afrenta a eso. Además, el Gobernador, quien respeta la democracia, no le va a dar paso a esa medida que no tiene más ninguna otra intención que arrebatarle al pueblo su derecho al voto y que el mismo cuente”, señaló Aponte Hernández.

Según dijo, la delegación PPD no tiene los votos para ir por encima de un posible veto del Gobernador al proyecto.

"El ejercicio de ayer fue solo para sus gradas políticas, para los que creen en el inmovilismo sentirse bien, eso es lo único que el partido popular logró hacer ayer. Nada más”, agregó el líder estadista.

