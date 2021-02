José Luis Dalmau busca la presidencia del Partido Popular Democrático

El líder de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, confirmó su aspiración para convertirse en el próximo presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

El anuncio de Dalmau surge luego de que el pasado candidato a la gobernación por esta colectividad, Carlos “Charlie” Delgado, anunciara su apoyo a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado para esta posición y quien actualmente es la segunda vicepresidenta del PPD.

“Mañana s reúne la junta de gobierno a las cinco de la tarde, Charlie Delgado ha dicho que no va a buscar la presidencia así que el partido tiene que llenar la vacante a través de un consejo general, y yo que, si se abre la convocatoria para escoger el liderato en ese consejo general, yo he dicho que siempre he estado disponible para el liderato popular y para mi país. Si se abre esa contienda, sí estoy disponible”, expresó el senador por acumulación en entrevista con Radio Isla.

Te recomendamos:

Hay compañeros líderes, y compañeras líderes que me han pedido que ayude a reorganizar el partido y me he hecho disponible, y si el partido mañana decide abrir la convocatoria, estaré disponible”, agregó.

En entrevista con la misma emisora, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, expresó su apoyo a la aspiración de Dalmau para que coger las riendas de esta colectividad que perdió la gobernación obteniendo un 31.75% de apoyo del elector, asegurando que es el "presidente que el Partido Popular necesita".

“José Luis Dalmau es el que es. Si no se reconstruye el Partido Popular Democrático desaparece en un atardecer”, agregó el legislador de la Cámara baja.

Mira la entrevista de José Luis Dalmau: