Aseguran pagos a empleados inactivos de Educación no afectará próximo presupuesto

El borrador de presupuesto que el gobierno sometió a consideración de la Junta de Control Fiscal (JCF) no contempla la congelación de fondos impuesta por el ente fiscal al Departamento de Educación por las deficiencias en sus registros de asistencia, que han derivado en el desembolso de hasta $84 millones a personas que no rendían servicios a la agencia por los pasados 13 años.

“Eso es un acto inmediato, esto no tiene impacto para el próximo año fiscal. Es algo que estamos trabajando en estos momentos”, dijo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, en referencia a la retención de $30 millones de nómina que ordenó la JCF como penalidad al Departamento de Educación ante la incapacidad de implementar un sistema eficiente para registrar la asistencia de sus empleados.

Según ha dicho esta semana la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, la cantidad de personas que pudieron haber cobrado un cheque indebidamente asciende a 5,384, si bien aseguró que esa cifra varía quincenalmente.

“Ya yo di la instrucción de que se implante el sistema de tiempo y asistencia que está requiriendo la Junta en el Departamento de Educación. Entiendo también que ya la secretaria de Educación emitió una carta circular para que se lleve a cabo esa implantación. El señalamiento de la Junta ya tiene fecha de vencimiento, porque ese sistema se va a implantar y se van a deducir del sistema de cheques del personal de Educación todo lo que se tenga que deducir a base de ese sistema”, indicó, por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, durante una rueda de prensa virtual en la que presentó su borrador de presupuesto para el próximo año fiscal.

Espaldarazo a Héctor Joaquín Sánchez

De otro lado, el mandatario tildó de persecución política y “bochinche” los informes de prensa que levantan bandera sobre el historial de Héctor Joaquín Sánchez, pasado comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), dentro del Departamento de Educación, donde ha mantenido un puesto de carrera por cerca de dos décadas, hasta ser nombrado recientemente subsecretario asociado.

Asimismo, cuestionó que no haya salido a la luz pública evidencia concreta de las alegaciones de hostigamiento sexual y discrimen por razones políticas que presuntamente se han ventilado contra Sánchez al interior del Departamento de Educación, donde se ha desempeñado como maestro paisajista.

“Aquí de lo que estamos hablando es de un funcionario de carrera del Departamento de Educación, que le ha dedicado más de 20 años de su vida a ese departamento. No existe querella alguna, mientras él estuvo en el Departamento, en su contra por motivo alguno. Que ahora vengan algunos a estar levantan supuestas acusaciones o alegaciones… para mí se cae de la mata, no hay coincidencias en la vida. Aquí lo que hay es motivos político partidistas para atacarlo a él. El que haya sido comisionado electoral de un partido no lo inhabilita cuando él ha sido funcionario de carrera de ese departamento. Aquí lo que hay es una agenda político partidista”, recalcó el gobernador.

“Que salgan con nombre y apellido y que digan exactamente lo que hizo. Aquí no hay ni una sola querella, lo que hay es una agenda en contra de esa persona y a mí no me gustan las injusticias”, prosiguió Pierluisi.

Ayer, Sánchez publicó en las redes sociales un documento, con fecha del 5 de abril de 2019, que certificaba que en el Departamento de Educación no había quejas o querellas administrativas en su contra.

Pierluisi, como presidente del PNP, nombró a Sánchez comisionado electoral a finales de agosto de 2020, puesto desde el cual formó parte del atropellado proceso de las elecciones generales, en las que se levantaron serias dudas sobre su confiabilidad debido al irregular manejo del voto adelantado que impulsó la Palma a través del nuevo Código Electoral.

“Esto es una agenda, un bochinche y yo no me presto para bochinches”, reiteró Pierluisi.

El gobernador solicitó al Senado que ofrezca un proceso de confirmación “justo” para Aponte Santos.

“Que el proceso fluya, que le den el debido proceso, que la escuchen, que la citen a una vista pública para que ella defienda sus méritos”, dijo el mandatario.

“No puede ser que ahora porque una persona sea afiliado o militante de un partido haya que incapacitarlo. Esa no puede ser la regla, eso es discrimen a la inversa”, argumentó Pierluisi, sobre la posibilidad de que el nombramiento de Sánchez afecte las oportunidades de que Aponte Santos sea confirmada.