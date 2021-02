Alcalde de Dorado dice no favorece el regreso a clases presenciales

El alcalde de dorado, Carlos A. López Rivera, expresó hoy estar preocupado por el regreso a clases de los estudiantes del sistema público y privado de enseñanza del País de manera presencial. Además, hizo un llamado abogó para que se agilice el proceso de vacunación de los adultos mayores encamados o que viven solos y que no tienen acceso a los sistemas electrónicos para el registro de vacunación.

“Primero, no estoy de acuerdo con la intensión del Departamento de Educación de iniciar las clases en marzo. Principalmente por que la mayoría de los padres de esos menores no están vacunados y regularmente quien recoge a esos niños en las escuelas no son sus padres sino familiares o sus abuelos. Por ello, no podemos garantizar que en las escuelas no haya contagio o que los menores se contagien entre ellos y contagien al resto de los familiares. A pesar de esto, creo que el haber vacunado a los maestros es un paso de avance para que haya un proceso ordenado y seguro”, explicó el alcalde de Dorado.

El primer ejecutivo de Dorado añadió que ya tienen un registro unos 300 adultos mayores encamados o con dificultad de movilidad con toda la información necesaria para registrarlos electrónicamente ya que no cuentan con acceso a los medios electrónicos para realizar el mismo.

De igual forma, otros 200 adultos mayores que participan de los servicios del Centro La Nueva Aurora, el centro de servicios diurno para adultos mayores del Municipio de Dorado, están en un listado que será sometido al Departamento de Salud para que puedan ser vacunados contra el Covid-19 tan pronto las vacunas estén disponibles.

“Estamos preocupados por la vacunación de nuestros envejecientes, muchos de ellos con cuidadores de la misma edad, que no han logrado ni siquiera el acceso a los sistemas para registrarse. Nos urge que esta población, que es la mas vulnerable, sea atendida. Nosotros, como en toda esta emergencia estamos en la disposición de colaborar y ayudar en todo lo que sea necesario. Hace falta un poco de sensibilidad y voluntad para atender a esta población”, puntualizó López Rivera.

De otra parte, la epidemióloga del Municipio de Dorado, Josheili Llavona, estuvo de acuerdo con el alcalde doradeño en cuanto al regreso de los estudiantes a clases. “El insumo que hemos recibido de la población es que los padres no desean que sus hijos regresen a clases ya que los menores no van a estar siendo vacunados por el momento y tampoco podemos partir de la premisa de que en algunas edades los estudiantes van a tener el uso adecuado de la mascarilla. Con respecto a los adultos mayores, ya el Municipio de Dorado tiene un paso de avance al tener identificada esta población”, señaló la epidemióloga.

