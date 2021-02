8 condiciones de los maestros para volver al salón de clases

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública calificó de negligente la insistencia del gobierno para un inicio de clases presencial en marzo, ya que el nivel de posibilidad en la Isla excede el 10 %.

De acuerdo a un comunicado de varias organizaciones magisteriales, antes de pensar en reabrir de manera presencial hay que garantizar los siguientes puntos :

La tasa de positividad tiene que reducirse a un 3% de manera consecutiva mínimamente 2 semanas. Todas las escuelas públicas tienen que ser inspeccionadas como parte de la 2da fase que el ex secretario de educación, Eligio Hernández omitió. En esta 2da visita se deben hacer radiologías de los planteles y presentar un Plan de Mitigación de cada uno para llevarlos todos a la sismo resistencia y a los códigos de construcción actuales. Luego se deben hacer las subastas correspondientes para que se realicen estos trabajos. Se deben reabrir 252 escuelas cerradas por Julia Keleher, que fueron inspeccionadas por FEMA posterior al Huracán María y para las cuales se asignaron millones que permiten su reparación, acondicionamiento y habilitación. Con ello, se debe hacer matrícula por plantel, nombrar personal docente, no docente y administrativo necesario. Se debe aprovechar el resto del semestre para construir las escuelas necesarias en el sur, reparar las que fueron catalogadas como aptas parcialmente y llevarlas todas a la sismo resistencia. Se deben restablecer los Comités de Organización Escolar que evalúen la organización escolar para el semestre entrante. Esto, ante la negligencia del gobierno de no atender esta propuesta desde inicios de agosto, como sugirió FADEP. El propósito es evaluar cantidad de salones disponibles y aptos, medidas de los mismos, matrícula estudiantil por grado, para de esta forma poder elaborar una organización que corresponda a la realidad de cada plantel, de manera segura, salubre y que garantice no solo el distanciamiento, sino la individualización de la enseñanza. Se deben establecer Comités de Salud y Seguridad en cada plantel escolar para trabajar sobre el protocolo particular que garantizará las condiciones óptimas y seguras que se tienen que garantizar a todos los componentes de la comunidad escolar. Se debe proveer de equipos protectores, desinfectantes, antibacteriales, jabón y todo lo necesario para mantener todas las áreas higienizadas. Esto conlleva el nombramiento adicional de personal no docente. Que las asistentes de servicios especiales al estudiante puedan estar en Teletrabajo, realizando sus funciones de manera segura y salubre, hasta tanto no estén los estudiantes en la sala de clase. Los casos de contagios en los planteles son numerosos y todo aquel que pueda realizar sus funciones de manera remota, debe tener el aval de la agencia para hacerlo.

Estas y otras propuestas han sido presentadas por el FADEP desde hace 10 meses y medio, sin que la ex gobernadora Wanda Vázquez, ni el ex secretario Eligio Hernández las acogieran, ni atendieran. Es hora ya de dejar los panfletos irresponsables y atentar contra la salud y la vida, pues eso sería lo que ocurriría si bajo estas circunstancias se plantea abrir los planteles escolares. Definitivamente queremos regresar a la sala de clase, pero esto puede ocurrir #SoloCuandoSeaSeguro. Y ese momento, no es ahora. Ahora es el momento de trabajar y cumplir con lo antes expuesto.

Por las próximas 4 semanas, solo vacunarán adultos mayores de 65 años Queda excluida de la orden la vacunación de maestros y personal de Educación. Habrá inspectores en los centros de vacunación.

Los educadores cuestionaron a la secretaria de Educación, Elba Aponte, a quien señalaron acaba de salir de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

El FADEP lo componen: la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, la organización EDUCAMOS, el Comité del Pleito de Clase de Educación Especial y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.

