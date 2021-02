¡A la escuela el 3 de marzo! Del dicho al hecho hay un gran trecho

Aunque el gobernador está determinado a iniciar las clases presenciales en alguna medida desde el próximo 3 de marzo, lo cierto es que se trata de una decisión complicada. Por un lado, los niños necesitan volver a las aulas y los estudios apuntan a que es la ruta correcta. Pero, por otro las escuelas no han sido puestas en condición desde los terremotos, no se ha divulgado un plan comprensivo para el regreso a las aulas, aún no se establece un sistema de monitoreo para las comunidades escolares y los maestros temen por su seguridad.

En este episodio del podcast Con Los Editores dialogamos con el exsecretario de Educación, Rafael Román y la secretaria de actas de la Asociación de Maestros, Myrna Ortiz.

Por un lado, Román detalla cómo ha sido el proceso de retorno a clases presenciales en Estados Unidos, mientras Ortiz —por su parte— nos relata los retos que ella como maestra de tercer grado contempla para regresar al aula tan pronto como el 3 de marzo. El exsecretario de Educación no titubea al plantear que se ha perdido un año en el proceso formativo de los estudiantes. También reflexionan sobre la posibilidad de reabrir escuelas con grupos más pequeños o la inclusión de cada comunidad escolar en la toma de decisiones sobre el retorno… pero al final del día habrá que ver cómo se concretan los planes porque del dicho al hecho hay un gran trecho.

Aquí puedes escuchar el episodio del podcast:



