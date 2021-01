Legisladora de MVC explica por qué se acostó en una mesa en vista cameral

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, explicó la razón por la que tuvo que acostarse en una mesa en medio de una vista cameral donde se encontraba deponiendo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Según la legisladora, la acción se dio en medio de su interrogatorio al presidente de la CEE, o Rosado Colomer, sobre la bóveda donde se guardaban los maletines en el Coliseo Roberto Clemente mientras se realizaba el escrutinio de las elecciones generales.

“Donde termina la verja de cyclone fence, hay techito arriba, hay un espacio, que las cámaras de coliseo están mirando hacia el otro lado que no es la bóveda. Le muestro una foto, donde se ve esa verja de cyclone fence, el tubo que termina esa verja, hay un espacio, y hay otro tubo que continúa la verja hacia arriba, pero hay un espacio entre medio. Incluso, el tubo de arriba se ve que está forzado, está empujado hacia arriba”, indicó la legisladora en entrevista con WIAC 740. Por esta razón, Nogales le cuestionó a Colomer, “yo quiero que usted me diga algo, y ahí me siento en la mesa, me acuesto para demostrar que una persona, en esa posición, cabe por ahí perfectamente”.

Aunque al terminar su demostración Nogales aseguró que no hubo ningún incidente con algún representante, reconoció que estos estaban “extrañados porque yo sé que mis métodos no son muy ortodoxos”. “En ese momento me bajo, continúo haciendo mis preguntas y el mismo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones admitió que él no podía asegurar que nadie hubiese entrado o salido luego de cerrado el Coliseo”, continuó.

Además, la legisladora explicó que en la vista salió a relucir que la CEE no llevó un registro de los transportistas y camioneros que recogían materiales de las siete bóvedas de cemente en sus oficinas para llevarlos al Coliseo Roberto Clemente.

“En ese coliseo aparecieron papeletas, aparecieron maletines”, puntualizó.