Sigue activa en Justicia pesquisa contra estudiantes por fraude a PUA

El designado secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emmanuelli, indicó ayer que ordenó a reabrir todas las investigaciones que tenga la agencia relacionadas a los delitos de fraude con el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

Desde agosto del pasado año, el Departamento de Justicia inició una pesquisa en torno a un supuesto esquema de fraude que habría sido orquestado por estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola.

"[Recientemente] se me trajo a mi atención esta situación y he dado instrucciones a que todas esas investigaciones se reabran —las que se hayan cerrado— y las que no se hayan cerrado que se vuelvan a investigar y a solicitar la prueba necesaria", dijo el funcionario en entrevista telefónica con Metro.

El funcionario, además, indicó que estarán solicitando más evidencia al Departamento del Trabajo para continuar con estas investigaciones en torno a posibles esquemas de fraude en el cobro del PUA.

"Nosotros recién llegamos, y en días recientes pudimos ver ese tipo de caso, y vamos a actualizar el estatus en que se encuentran. Y he dado instrucciones a que no solamente me busquen los casos que están en el Departamento, sino que se refieran al Departamento del Trabajo para que envíen aquella prueba documental que sea necesaria para investigar y procesar este tipo de caso que sean procesables", añadió.

Por otra parte, durante una entrevista radial, el funcionario comentó que la administración anterior no entregó el estatus de los casos contra estudiantes por fraude del PUA.

Según reportes de prensa, los estudiantes de dicha institución académica habrían recibido cheques de $6,126 y $7,458.

Por su parte, la semana pasada, el Departamento del Trabajo informó que, hasta el momento, ha recuperado alrededor de $67 millones por fraude al PUA.