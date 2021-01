Catalogan de "nula e inválida" vista pública sobre el Código Electoral

El portavoz alterno de delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, junto a los representantes, José Aponte Hernández y Eddie Charbonier Chinea, catalogaron el jueves como “nula” la vista pública que celebra la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y de Propuestas de Enmiendas la Constitución y Asuntos Electorales sobre los Proyectos de la Cámara 4, 21 y 114.

“Esta vista pública de hoy es nula e inválida pues la Comisión no se encuentra constituida debidamente. Según la Sección 12.2 de Reglas de Funcionamiento Interno todo reglamento que regule las Comisiones deben ser presentados en la Secretaría de la Cámara al igual que ser aprobado en sesión. Esto no sucedió aquí, así que lo que estamos viendo es un espectáculo mediático y político sin valor legal. Por eso establecemos que esta vista es inválida y no debe ser parte del récord legislativo de esta Asamblea Legislativa”, señalaron los legisladores novoprogresistas en declaraciones escritas.

“Estamos viendo un circo, sin estructura legal y sin validez en el proceso de evaluar las medidas que se quieren traer a la discusión pública. Esto verdaderamente es una reunión pública, donde los legisladores dialogaron con el jefe de agencia, en este caso, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no es más que eso…un intercambio de ideas”, añadieron.

“Recordemos que estos son los mismos legisladores del Partido Popular Democrático que crearon en el 2014 una Comisión Especial para atender el Asunto del Estatus Político y jamás se reunieron para aprobar su propio reglamento. Los procesos parlamentarios están por algo, para asegurar la pureza de los trabajos legislativos y brindar transparencia y oportunidades iguales a todos. Este ejercicio de hoy no lo fue”, finalizaron.

