Necesario atender situación laboral de las madres trabajadoras

Ante la realidad que enfrentan miles de madres trabajadoras que, debido a la pandemia del Covid-19, se han enfrentado a la disyuntiva de atender paralelamente sus obligaciones familiares y profesionales, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, reconoció que es un asunto sobre el que sería conveniente legislar en aras de garantizar los derechos laborales.

“Yo no soy partidaria de seguir legislando y legislando y que se quede solamente en letra. Yo soy proejecución. Pero sí hay una realidad a nivel mundial, y todos conocemos que esto es algo novel. Hay legislación que se interpreta de una manera u otra y yo entiendo que en ese aspecto de la pandemia tenemos que afinar y no dejar a discreción del patrono. Debemos dar una mirada en cuanto a lo que nos estamos enfrentando y tener unos parámetros claros y que no todo quede a discreción del patrono”, recalcó Boria.

En el caso de Puerto Rico, gran parte de los sectores económicos se han reactivado, pero no así la educación escolar presencial, lo que implica que los menores se quedan en sus hogares, donde deben ser cuidados por algún adulto, función que típicamente recae sobre las madres.

“Ahora mismo las madres trabajadoras y padres trabajadores no tienen protección alguna. El patrono pudiese ponerlos en la posición de escoger (entre la crianza y el trabajo) porque no existe una protección per sé para ellos ahora mismo. Se había tratado de legislar durante el cuatrienio pasado para que se reconociese una licencia a estos padres y madres trabajadores que tenían que quedarse en la casa estudiando con sus hijos remotamente”, planteó el abogado laboral Jaime Sanabria.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, Migdalia González, sostuvo que, en los primeros días de la sesión, han estado auscultando alternativas para que, al menos las agencias públicas, tengan disponibles centros de cuido para niños, lo que reconoció representaría un costo al erario.

En el caso del sector privado, “tenemos que garantizar que puedan ser aún más flexibles sin que se ponga en riesgo el empleo. Que ellas tengan la oportunidad de seleccionar el horario en el que deben estar trabajando para poder cumplir con ambas responsabilidades”, sostuvo la senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla.

Ana Irma Rivera Lassén, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en ese cuerpo, igualmente señaló que impulsará legislación. “Hace falta que recibamos la comparecencia e insumo de personas que han trabajado esto bien para iniciar la parte de legislación que nos toque”, dijo, al puntualizar que es imperativo habilitar no solamente centros de cuido para niños, sino para personas de edad avanzada que también requieren asistencia en su quehacer diario.

Boria subrayó que, a lo largo de la pandemia, su oficina se ha dedicado a ofrecer orientación sobre las distintas alternativas de ayuda económica o licencias disponibles. Al mismo tiempo, opciones como el teletrabajo, si bien viabilizan la continuidad del ambiente laboral, representan un reto de fiscalización.

“Tenemos una carga de 24/7, porque todo es a través de emails, llamadas telefónicas, computadora. La carga se triplica”, sintetizó la procuradora.