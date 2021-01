Miguel Romero defiende el nombramiento de Alberto Escudero Morales como su vicealcalde

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, defendió hoy, miércoles, el nombramiento de Alberto Escudero Morales como vicealcalde del municipio capitalino, quien fue destituido como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras señalamientos de que tuvo un “pillo de luz” en su hogar.

En conferencia de prensa, el ejecutivo municipal justificó el nombramiento de Escudero Morales con que tales denuncias nunca fueron probadas y desde que salió del puesto en el 2011, se ha mantenido fuera de controversias públicas.

"Hubo personas que le indicaron que él renunciase. Él decidió 'yo no voy a renunciar. Esa información no es correcta', se sometió al proceso y como ocurre cuando hay distracciones… la Junta (de Gobierno de la AEE) decidió no darle paso a su nombramiento y estuvo tres días", expresó Romero Lugo desde la sala de prensa del Coliseo Roberto Clemente.

"Él hizo unas declaraciones juradas sobre el proceso", agregó.

Ayer, los legisladores municipales del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Michael Taulé Pulido y Mari Laura Rohena Cruz, denunciaron el nombramiento y el hecho de que la hermana de Escudero Morales, Gloria Escudero Morales, también es presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, lo que podría significar un conflicto de interés.

Sobre esto, el alcalde aseveró que no representaba un conflicto debido a que la legisladora municipal era una funcionaria electa.

"La persona (Alberto Escudero) se nombró y juramentó el 19 de enero. La evaluación que estábamos haciendo incluía unas consultas a la Oficina de Ética Gubernamental porque aunque su hermana no es empleada del municipio, es una funcionaria y lo que se busca uno no consulta con Ética Gubernamental una vez consumado el acto", justificó.

A su vez, Romero Lugo también hizo hincapié en que la legisladora municipal ocupaba el cargo desde antes de que el alcalde entrara en funciones como el ejecutivo municipal de San Juan.

Reacciona a determinación del Supremo

Luego de que el Tribunal Supremo decidiera por mayoría rechazar el pedido de certificación para desestimar el recurso de impugnación de elección de parte del candidato del MVC, Manuel Natal, Romero Lugo reaccionó y dijo que respeta la decisión.

"Yo no tengo ningún tipo de preocupación. Eso está encaminado. Eso no va cambiar", expresó sobre el resultado de las elecciones para la alcaldía de San Juan.

"El pleito que se ha planteado es inmeritorio, que no hay jurisdicción y se va a dilucidar en su día", agregó.

Ayer, el alto foro judicial tomó la decisión con una votación de 6-1. Romero acudió al Supremo para que determinara que Natal incumplió con los términos del Código Electoral para el emplazamiento correspondiente.

Las expresiones surgieron durante una conferencia de prensa dirigida a detallar cómo el municipio celebrará las Fiestas de la Calle San Sebastián.

