Voluntarios removerán rótulos de campaña de Eva Prados

Un grupo de ciudadanos informaron que estarán mañana, miércoles, recogiendo material de publicidad dejado por la excandidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, en múltiples calles de San Juan.

Estos denunciaron la supuesta falta de acción por parte de Prados de recoger sus rótulos de campaña luego de haber transcurrido casi cuatro meses del evento electoral en la isla.

“Estamos molestos, ¿cómo no estarlo?, si han pasado casi cuatro meses y la señora Eva Prados todavía no recoge sus rótulos de campaña. El nuevo alcalde de San Juan, Miguel Romero, lo hizo de manera inmediata; sin embargo esta persona que no fue favorecida por el pueblo, al día de hoy, 26 de enero, no ha movido ni un dedo para remover su propaganda política que, por cierto, no sólo colocó en las calles del Distrito #3, sino que en todo San Juan pues hasta en la calle McLeary de Ocean Park, sí, del Distrito #1 de San Juan, y nada cerca de donde compitió, hay rótulos en postes de su candidatura. Ante su inacción, nosotros los vamos a remover”, señaló el licenciado Hiram Torres Montalvo, líder y material del grupo.

Según explicó Torres Montalvo, desde horas de la mañana del miércoles, un grupo de voluntarios estarán bajando rótulos de la campaña de Prados, comenzando con los que esta colocó en áreas fuera del distrito representativo que aspiró en noviembre de 2020.

El grupo también exigió que Prados explique porque colocó rótulos y demás material proselitista en sectores que no pertenecen al Distrito #3.

“Es uso y costumbre que los candidatos remuevan su propaganda al concluir los eventos electorales, sin embargo la señora Prados no ha querido hacerlo, por el contrario, ni habla de eso. Pues nosotros, que queremos un San Juan limpio, vamos a estar recogiendo esos rótulos y dejándolos en el comité de campaña del MVC en san Juan para que se dispongan de los mismos. Le vamos a hacer el trabajo, puesto que se rehúsan hacerlo por lo que hemos visto”, añadió el letrado.