Estudio demuestra es seguro el regreso a clases presenciales si se siguen medidas de seguridad

Los funcionarios de salud dijeron que sigue aumentando la evidencia de que, en general, es seguro asistir a la escuela en persona, si las escuelas exigen el uso de mascarillas y otras precauciones.

El estudio más reciente analiza las escuelas en las zonas rurales de Wisconsin y encontró que los casos relacionados con la transmisión en la escuela eran muy bajos, incluso cuando las infecciones eran comunes en las mismas comunidades.

Margaret Honein, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo: "En los últimos meses se han acumulado realmente datos que con buenos esfuerzos de prevención … podemos mantener la transmisión en las escuelas bastante baja".

El estudio de Wisconsin fue publicado en línea el martes por una revista de los CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report. Se centró en 17 escuelas en el condado de Wood en el centro de Wisconsin y encontró que los casos se diagnosticaron a una tasa un 37% menor que la informada en el condado en general.

En el Journal of the American Medical Association, Honein y otros científicos de los CDC dicen que es tranquilizador que el tipo de propagación que se observa en los hogares de ancianos y otros lugares no se haya observado en las escuelas con medidas de prevención.

Sin embargo, dicen que algunas actividades extracurriculares relacionadas con la escuela, como los deportes, han provocado la propagación del coronavirus en algunos lugares.

