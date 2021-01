Aumento de salario mínimo federal a $15 sería para completarse en el 2025

Los Demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado sometieron hoy oficialmente la legislación para aumentar el salario mínimo federal de $7.25 a $15 la hora, según reportó NBC News.

Sin embargo, esta propuesta busca un aumento paulatino en el salario que llegaría entonces a los $15 en el 2025.

Este sería llamado la "Ley de Aumento Salarial del 2021" y propone:

Que una vez sea aprobada esta ley se aumente el salario a $9.50 la hora.

Un año después se aumentaría a $11 la hora.

A los dos años, $12.50 la hora.

A los tres años, $14 la hora.

Y finalmente en el cuarto año, que sería el 2025, a $15 la hora.

Luego de ese año el aumento sería establecido por el gobierno que esté vigente.

Más temprano hoy, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, apoyó la iniciativa de aumentar el salario y lo justificó con que esto evitaría que continúe la migración de puertorriqueños que buscan un ingreso mayor en los Estados Unidos.

"Si aquí seguimos pagando $7.25 la hora, y en la Florida y en Texas y en Carolina del Sur me pagan $15, ¿qué ustedes creen que va pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea", expresó durante su mensaje.

Durante su campaña presidencial, Joe Biden y sus seguidores expresaron su apoyo al aumento del mínimo federal.

JUST IN: House and Senate Democrats introduce legislation to raise the federal minimum wage from $7.25 to $15 by 2025. pic.twitter.com/aSNATgY5Ar

— NBC News (@NBCNews) January 26, 2021