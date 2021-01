Representante republicano dice estímulo de $1,400 debe ir a quienes se vacunen

El representante republicano por Ohio, Steve Stivers, quien públicamente ha rechazado aprobar un cheque de $1,400 adicional para completar los dos mil dólares que el presidente Joe Biden ha dicho quiere llevar a los ciudadanos, hizo una propuesta a la nueva administración federal.

Según dijo en entrevista con Yahoo! Finance, Stivers estaría dispuesto a "firmar para un cheque de $1,400 para las personas que se vacunen".

El miembro de la Cámara de Representantes federal agregó que no está "a favor de dar un cheque de 1,400 dólares por nada" pero lo haría solo bajo esa condición.

"Así compraríamos algo con los $1,400 y es la inmunidad de rebaño", agregó.

El representante pidió a la administración de Biden que considere esta posibilidad para "alcanzar la inmunidad de rebaño tan pronto como podamos".

“It’s so important that we build herd immunity as soon as we can,” Ohio @RepSteveStivers says. “While I am not for giving a $1400 stimulus check for anything, I’d be willing to sign off on a stimulus check… for people who take the vaccine.” pic.twitter.com/qEeOG1uXcz

— Yahoo Finance (@YahooFinance) January 21, 2021