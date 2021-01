Empresario ofrece medio millón de dólares para quien sea capaz de responder esta pregunta

Robert Bigelow, un exitoso empresario de Las Vegas de 75 años, entregará cerca de un millón de dólares a tres personas que puedan responder sola una pregunta. Su aporte económico se relaciona con la investigación de la vida después de la muerte. Su fortuna le ha permitido investigar "eventos anómalos".

El año pasado fundó el Instituto Bigelow para el Estudio de la Conciencia (BICS por sus siglas en inglés), el cual ha lanzado un concurso para quienes puedan responder:

La convocatoria está abierta para todo tipo de investigadores serios y con experiencia. El proceso de solicitud abierto hasta el 28 de febrero de 2021.

Los científicos formados en el campo de la neurología y la psicología pueden presentar hasta el 1 de agosto de 2021 una tesis de 25.000 palabras sobre el tema.

El ganador será anunciado el 1 de noviembre de 2021. El primer lugar recibirá 500.000 dólares, el segundo USD 300.000 y el tercero 150.000 dólares.

Para Bigelow "sería perjudicial" decir su idea de cuál podría ser la mejor evidencia a su interrogante.

El proyecto de Bigelow está inspirado en parte por la muerte de su esposa, Diane Mona Bigelow, quien falleció en febrero del año pasado por una enfermedad de la médula ósea y leucemia.

Aunque él magnate ya tenía interés por la conciencia creció tras el suicidio de su hijo Rod Lee en 1992. El hijo de éste, es decir el nieto de Bigelow, también se quitó la vida años después.

