Gobierno da inicio a la vacunación masiva de personal escolar

Con la expectativa de administrar la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a cerca de 900 empleados, hoy comenzó formalmente la vacunación de personal docente y no docente de escuelas públicas y privadas, con miras a una reapertura de planteles que el gobierno sigue aspirando a concretar en marzo.

Aunque por el momento el esfuerzo de vacunación para este sector se concentra en centros ubicados en San Juan, Bayamón y Mayagüez, a partir del próximo lunes también se abrirán otros cinco centros: en Loíza, Arroyo, Comerío, Arecibo y Ponce, precisó el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

Una vez estén abiertos los ocho centros de vacunación, se podría vacunar a 2,400 personas diarias de lunes a viernes. Aunque a ese ritmo sería posible inmunizar a los 55,000 empleados de escuelas públicas y privadas en menos de dos meses, la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, señaló que una potencial reapertura de los salones no estaría condicionada a alcanzar una meta de personas vacunadas.

“No está condicionada a eso. Nuestra expectativa es tener la oportunidad de que nuestros empleados estén vacunados porque minimiza cualquier riesgo y es un sentido de protección, pero no está condicionado a eso”, recalcó Aponte Santos en una conferencia de prensa llevada a cabo en la escuela Federico Asenjo, en San Juan, uno de los centros de vacunación para personal escolar.

En la actividad también estuvieron líderes de organizaciones magisteriales, de educación privada, comedores escolares y directores de planteles públicos.

“Pudiese decirse que el proceso ha estado bastante organizado. En el pueblo de Bayamón a las 9:00 a.m. me llamaron compañeros que estaban allá que habían terminado el proceso de vacunación. Tenían muchas mesas allá. Aquí y en Mayagüez el proceso sigue. La gente se siente segura, con el distanciamiento y los protocolos, así que ha sido un proceso bien ágil para brindar un poco de seguridad al magisterio y personal no docente. En el caso de la Federación (de Maestros) entendemos que no es seguro en este momento de regresar presencial, la tasa de positividad está demasiado alta y los niños no se van a vacunar. Sin embargo (el inicio de la vacunación a empleados) es un paso adelante”, dijo Mercedes Martínez, presidenta de ese organismo magisterial.

Wanda Ayala, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Educación Privada, recordó que alrededor del 40% de los estudiantes de edad escolar están matriculados en planteles privados, por lo que era de gran importancia que ese sector también participara de esta fase de vacunación.

“A finales de esta semana, a través de la Superintendencia de Escuelas Católicas y la Asociación de Educación Privada estaremos reorganizando por regiones qué escuela le toca qué día, para que puedan acudir (a la vacunación) sin necesidad de hacer aglomeramientos de personas ni tener que esperar, porque tenemos clases virtuales que atender”, sostuvo Ayala.

“Los colegios privados han estado trabajando dentro de sus colegios desde la orden ejecutiva allá para el mes de mayo (de 2020) autorizó al personal docente y no docente para estar dentro de los planteles para una posible reapertura, se diera en el momento que se diera. Por lo tanto, aparte de que la educación privada es autónoma e independiente, y corresponde a cada institución su nivel de preparación, entendemos que en el momento en que el señor gobernador lo autorice, los colegios privados podremos estar listos para reiniciarse”, añadió.

Aponte Santos, sin embargo, reiteró que no hay una fecha fija para el regreso a clases presenciales, más allá de la meta general establecida para el mes de marzo. La reapertura de escuelas, por lo tanto, dependerá de múltiples factores, insistió.

“Tenemos una expectativa de movernos en un plan que estamos diseñando y hemos trazado esa meta como sentido de urgencia. Hay varios asuntos que estamos trabajando: infraestructura, transportación, reclutamiento de personal, acondicionamiento de las escuelas. Estamos trabajando con todas esas prioridades. Esto va a ser de forma orientada con las comunidades, hay comunidades que se nos han cercado que han desarrollado su plan en las mismas escuelas y quieren que les demos la oportunidad. Estamos consultando con el Departamento de Salud para movernos en esa dirección, aunque sea con los más vulnerables, (como estudiantes) de kínder, educación especial y cuarto año”, manifestó la titular designada de la agencia.

En el tema de infraestructura, Aponte Santos señaló que “todos” los planteles necesitan algún grado de acondicionamiento para poder recibir estudiantes. Sin embargo, unas 53 escuelas se encuentran “no aptas” para abrir sin trabajos mayores, mientras que otras 253 están “aptas parcialmente”, según datos oficiales. Unas 551 de los 857 planteles se encuentran en buenas condiciones.

En la misma conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, señaló que recursos de la propia organización habían visitado 432 escuelas públicas, de las cuales, dijo, 60% “no están aptas” para reabrir.

Aponte Santos dijo que se considerarían horarios de “interlocking” para permitir la asistencia de estudiantes de escuelas con daños mayores, y no cerró la puerta a reabrir planteles en buenas condiciones que hubieran sido cerrados por administraciones previas, particularmente en la región sur, donde las escuelas se vieron severamente afectadas por los terremotos del pasado año.