Educación continúa sin poder acceder a cientos de millones de dólares congelados

Pese a que el Departamento de Educación aún no ha podido cerrar un contrato que viene negociando desde principios del 2020 con la firma Álvarez & Marsal para la supervisión del manejo de fondos federales, la secretaria designada, Elba Aponte Santos, sostuvo hoy que la agencia no ha perdido acceso a un solo centavo asignado por el gobierno estadounidense.

Aponte Santos señaló que las negociaciones con la firma de consultoría siguen vivas, pero reconoció que desconoce que dirección tomarán. La contratación de un síndico fue requerida por el Departamento de Educación estadounidense en 2019, poco antes del arresto de la exsecretaria Julia Keleher, y es necesaria para que la agencia pueda acceder a cientos de millones de dólares federales.

“Esta semana pedimos coordinar reunión para ver qué es lo que hay, y entonces establecer con qué estrategia nos vamos a (dirigir). Es una exigencia federal (la contratación del síndico) para utilizar los fondos y lamentablemente hay fondos que no se han podido utilizar porque no está ese acuerdo”, indicó Aponte Santos esta mañana en una conferencia de prensa sobre el inicio de la vacunación contra el Covid-19 de personal escolar.

“Hay que ver en qué estatus está ese contrato y qué posibilidades hay de que se pueda firmar o no. También nos estamos moviendo a nivel federal, ya yo me reunió con el secretario de Educación (designado, Miguel) Cardona, pero la verdad es que al día de hoy el síndico es requerido para el desembolso de fondos”, agregó Aponte Santos.

La titular designada no pudo precisar a cuánto asciende el presupuesto congelado del Departamento de Educación, algo que dio a conocer inicialmente el pasado secretario, Eligio Hernández, en octubre de 2019.

“Son todos los (fondos) que han llegado a nivel federal. Dentro de la partida de $343 millones que se habían dado del Cares Act hay una partida que están congeladas. $1 millón adicional que acaba de llegar con la partida federal también está congelada, así que hablamos de dinero que se puede estar moviendo para la niñez de Puerto Rico y nosotros apelamos a que se pueda comprender que estamos en una emergencia y nuestros niños no tienen culpa de lo que haya pasado”, manifestó Aponte Santos, pasada presidenta de la Asociación de Maestros.

¿Se ha perdido dinero federal?, le preguntó Metro.

“No se ha perdido dinero como tal, pero pudiera haber términos (de vigencia) en la línea de tiempo”, dijo Aponte Santos.

Hace dos semanas, el gobernador Pedro Pierlusi mencionó que la cantidad de fondos federales congelados en Educación, a la espera de la firma del contrato con un síndico, era de sobre $300 millones.

“Llevaban aproximadamente un año (negociando) con Álvarez & Marsal y en ese contrato no se podía haber llegado un acuerdo. De lo que pude investigar, en ese contrato había unas estipulaciones que no respondían a las leyes estatales y por eso no se había llegado a un acuerdo”, expresó la secretaria designada.