Denuncian falta de espacios para sepelios en cementerios municipales de Mayagüez

La organización Funerarias de Puerto Rico denunció este martes la presunta falta de espacios en los cementerios municipales en Mayagüez para poder enterrar cadáveres.

Según Lynette Matos, portavoz de la organización, varias personas se han quejado de que han tenido que recurrir a cementerios privados y de no tener recursos, a camposantos públicos en otros pueblos para darle sepultura a sus seres queridos, porque los cementerios de Mayagüez no tienen espacio para recibir los restos.

Por otra parte, varias familias han informado que aunque tienen su propia fosa, les han informado que no podrán hacer un entierro hasta una semana después porque no hay empleados laborando en el camposanto.

“Esto es prolongar el dolor de cada familia mayagüezana. Tener que esperar una semana para poder sepultar un ser querido es doloroso”, sostuvo Javier Granell de la funeraria Fernández, en el casco urbano de Mayagüez.

Granell contó que en su funeraria tiene dos familias con esta situación, sin poder enterrar porque en el cementerio de Sábalos les notificaron que “no podrán celebrar entierros hasta el jueves o viernes de la semana que viene por falta de personal. Así se encuentran los demás compañeros de distintas funerarias creando un ataponamiento de cadáveres”.

No se ha informado del por qué no hay empleados disponibles en los cementerios, dijo Matos.

Mayagüez tiene, al menos, siete funerarias y entre todas promedian cerca de 30 servicios funerarios a la semana, más aquellos casos de otras funerarias en otros pueblos que vienen a ser enterrados en su ciudad natal de Mayagüez.

Según Matos, el problema de falta de espacio no es exclusivo del cementerio de Sábalos, sino también de los otros dos camposantos municipales, el antiguo Cementerio Viejo Municipal y el del sector Las Vegas.

“Mayagüez tiene otros dos cementerios, pero son privados y ante la situación económica que enfrentan las familias puertorriqueñas, tienen que optar por cementerios municipales o cremar a sus seres queridos”, destacó Matos, quien recordó anteriormente se había destinado un terreno que ubica detrás del edificio del Fondo del Seguro del Estado para ampliar el cementerio municipal.

“Pero, luego el proyecto no se desarrollo y ahora no hay espacio, al igual que adquirieron terrenos cercanos al Cementerio de Las Vegas para la construcción de nichos, otro proyecto que tampoco ha comenzado. El no tener empleados en tiempo de pandemia, esto afecta seriamente los servicios funerarios y la falta de mantenimiento a los cementerios”, lamentó Matos.

Recordó, además, que hace unos siete años se celebraron vistas públicas para la construcción de un nuevo cementerio, pero sería privado, sin beneficio a las familias de escasos recursos.

“Nosotros los funerarios nos opusimos porque cementerios privados hay con espacio. Lo que hace falta en Mayagüez son cementerios públicos con espacios para las familias de escasos recursos que necesitan urgentemente enterrar a sus amigos y familiares en su ciudad natal. No podemos prolongar el dolor de cada familia ante esta situación”, sentenció Matos.