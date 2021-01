Trump le mostró a Rosselló su maletín nuclear en PR, según periodista de CNN

El presidente saliente Donald Trump le mostró su maletín con el código para desatar armas nucleares al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares durante su visita a Puerto Rico luego del huracán María, aseguró el reportero político de la cadena CNN Jim Acosta.

En una publicación en la red social Twitter, Acosta aludió a un reportaje que realizó poco después de María, en el 2017, en el que describe las expresiones de sus fuentes, quienes describieron cómo Rosselló reaccionó cuando Trump quiso alardear de su acceso a los códigos nucleares.

As some worry about Trump having access to nuclear codes, recalling what I reported about Trump’s 2017 trip to Puerto Rico where he was showing off nuclear football to the governor. pic.twitter.com/MgfFxv87A6

— Jim Acosta (@Acosta) January 8, 2021