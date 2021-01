Pierluisi anticipa inicio de clases presenciales en escuelas públicas en marzo

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes en entrevista radial que anticipa que las clases presenciales en las escuelas públicas de Puerto Rico puedan reiniciar de manera parcial en marzo, una vez estén vacunados contra el Covid-19 los maestros y el personal no docente que labora en los planteles, lo que espera que ocurra en febrero.

Pierluisi dijo en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580 que el inicio de las “clases presenciales, al menos parcialmente, es indispensable” y que la interacción de manera física entre los estudiantes y los educadores es vital.

Por su parte el secretario del Departamento de Salud, el médico Carlos Mellado López, dijo este lunes en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580 que para reiniciar las clases presenciales “hay que comenzar a vacunar a los maestros, que son como 30,000, más los empleados no docentes. Esto es algo que es bien importante que lo vayamos viendo desde ahora. Da pena ver un estudiante no interactuando en las escuelas”, y explicó que hay investigaciones que encuentran depresión entre los alumnos por no asistir a los planteles.

“Nosotros tenemos que tener un plan” (para los padres que vayan a enviar los hijos en las escuelas). Mellado López indicó que pudiera atenderse al 50 por ciento de los estudiantes un día y 50 por ciento otro día, “con los maestros ya vacunados, empleados no docentes ya vacunados. Yo creo que lo podemos lograr. Y yo entiendo que en la medida en que vayamos vacunando a todo el mundo (al personal escolar) vamos a tener esta realidad. Pero tiene que ser como una meta bien puntual”, afirmó el Secretario de Salud.

Las vacunas no se van a acabar

En cuanto al proceso de vacunación, el doctor Mellado López dijo que se va a reunir este lunes a las 11:00 de la mañana con el general José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), para, entre otras cosas, hablar sobre “los turnos, que es algo que hemos venido discutiento desde hace tiempo, para que se organicen mas y entonces también de cara a que comience la nueva fase ahora, la 1A, de los pacientes encamados, que eso le toca a las farmacias. La parte de los pacientes de 75 años en adelante viene en la 1B”.

“El esfuerzo de la vacunación para llegar a la inmunidad de rebaño que es lo que estamos todo el mundo anhelando en Puerto Rico”, dijo el Secretario de Salud.

En cuanto a las expresiones del general Reyes, que dijo este lunes que su meta es que gran parte de la población, entre un 70 y 80 por ciento esté vacunada para junio o julio, Mellado López dijo que “es una meta que tenemos que hacer nosotros”.

“La vacuna es segura. Podemos accesarla. Las vacunas no se van a acabar. Las vacunas están diseñadas y distribuidas de una manera científica, basada en que primero se están atendiendo las poblaciones que han tenido mayor incidencia de contagio y mayor incidencia de muerte. Va a llegar el momento en que estas fases se van a unir todas y que el pueblo va a tener completo acceso sin restricción a la vacuna”, afirmó el Secretario de Salud.

“En el momento en que tengamos mas de un 70 por ciento, vamos a ver que no van a existir casos en Puerto Rico y esa es la meta que tenemos”, manifestó Mellado López.

