Cataloga a empleados municipales como 'primeros respondedores' para recibir la vacuna

La ex cirujana general de Estados Unidos, Antonia Coello de Novello, aseguró hoy que los empleados municipales podrían ser considerados como 'primeros respondedores' a la hora de recibir la vacuna contra el COVID-19.

Las expresiones de Coello de Novello surgieron luego de que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, emitió ayer una comunicación en la que señala que la administración municipal comenzará a vacunar a todos sus empleados el próximo 23 de diciembre. Tras cuestionamientos en redes sociales por parte de la doctora Marieli González en torno al orden establecido en las fases de vacunación, la alcaldesa aseguró que estaba siguiendo la jerarquía establecida por la Guardia Nacional.

Ante esto, Coello de Novello opinó que la administración municipal no está "brincando fases".

El Plan de Vacunación del Departamento de Salud señala que luego de la vacunación de profesionales de la salud —como parte de la fase I-A— luego se debe proceder con la fase I-B, que incluye aquel personal considerado primeros respondedores como policías, bomberos, Manejo de Emergencias y del Sistema de Emergencias 9-1-1. Dicha fase también incluye personas envejecientes que viven en centros de cuidado prolongado o égidas.

"Empleados municipales también son first responders [primeros respondedores]. Recuerda que seguimos con las reglas del DOD [Departamento de Defensa federal], de la Guardia Nacional y del Departamento de Salud federal, pero el gobernante de la localidad también puede decidir de su grupo cuál se vacuna, pero los empleados municipales para nosotros son first responders", señaló Coello de Novello en entrevista telefónica con Metro.

En torno a la publicación de la alcaldesa, Coello de Novello consideró que la alcaldesa se refirió a dicho personal de primera respuesta.

“En ese sentido no lo veo como un brinco de fase", dijo.

Aun así mencionó que el Departamento de Salud debe aclararle a la ciudadanía sus respectivos turnos de vacunación de acuerdo a su profesión y que no se le dé prioridad a personas que no atienden pacientes en esta fase. "Es importante aclararlo para que no crean que hay personas que piensan que por debajo de la mesa te vas a vacunar brincándole a una persona que lo necesita más que tú y mucha gente puede asumir que eso ya comenzó", agregó.

En su publicación en redes sociales, la doctora González cuestionó que el municipio de San Juan comenzara a vacunar a empleados municipales antes de culminar la inmunización de personas envejecientes en hogares de cuidado prolongado y primeros respondedores.

A su vez, ante denuncias que hospitales están administrándole la vacuna a personal administrativo en lugar de profesionales de la salud, Coello de Novello expuso que los directivos de estas instituciones deben darle prioridad a todo el personal que atiende pacientes.

"Las partes de hospitales y pueblos, es decir, los alcaldes y quienes dirigen los hospitales tienen “libre albedrío” de quién se vacuna. Pero cada vacuna que se utilice para una persona que no ve pacientes y que no está al frente de la salud del pueblo es una vacuna que no se usó correctamente", indicó.

"Considero que van a haber vacunas para todos, pero en el momento que algo ocurriese y no hubiese para todos que lo necesitan ese es el factor que tenemos que estar considerando. Vacuna mal aplicada a persona no necesitada en el momento, es vacuna que no se le dio a quien verdaderamente la necesita…Debemos tener un poco más de responsabilidad", añadió.