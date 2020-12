Preocupación en segundo día de vacunación contra el COVID-19

A dos días del comienzo de la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, la preocupación reinó ayer entre personal del Hospital Dr. Pila en Ponce luego de que no se vacunó a un grupo de médicos de la institución hospitalaria.

Metro recibió denuncias que la administración del Hospital Dr. Pila no vacunó a los médicos residentes o internos que laboran en dicha institución hospitalaria. Fuentes de este rotativo apuntaron a que los directivos del hospital no compartieron el Plan de Vacunación con estos médicos internos y tampoco se les informó si serán vacunados. Añadieron que entre el martes y miércoles se procedió a vacunar a un grupo de médicos y personal de enfermería. Inclusive, señalaron que se vacunó a personal administrativo de seguridad, finanzas y mantenimiento. En cambio, pese a que atienden pacientes de COVID-19, alegaron que a estos médicos internos no se les administró la vacuna y que tampoco se les indicó si están incluidos en el Plan de Vacunación del hospital.

Mientras que el director ejecutivo del Hospital Dr. Pila, Rafael Alvarado, aseguró que la institución hospitalaria le administrará la vacuna a los médicos residentes o internos y que aún no han sido vacunados debido a que dividieron al personal médico en distintos grupos.

“Nosotros comenzamos a vacunar ayer y hoy y eso se dividió por etapas de grupo de empleados. Pero el grupo de internos sí están incluidos y alguno de estos días —que vamos a vacunar— ellos van a estar”, indicó Alvarado. El ejecutivo del hospital comentó que entre el martes y miércoles vacunaron a unos 175 empleados del Hospital. Mencionó que el Hospital Dr. Pila cuenta con alrededor de 500 empleados y esperan recibir esta semana el restante de las vacunas para continuar la administración de la primera dosis.

“Ya se vacunaron médicos de la Facultad, pero no necesariamente es que [los internos] iban a estar incluidos en el primer día de vacunación porque eso no es así. Precisamente para eso se divide por fases el plan. Esta semana o mediados de la próxima semana debe estar concluida esta fase”, añadió. Alvarado, a su vez, aseguró que el Plan de Vacunación del Hospital se compartió con todo el personal, incluyendo a los médicos residentes, y que se les notificó cuándo se les estaría administrando la vacuna contra el COVID-19.

Incluso, Alvarado planteó que, en la alternativa, las fases del Plan de Vacunación constituyen información pública y que pudieron haber obtenido de la prensa. “Creo que es un mecanismo de presión para querer ser los primeros”, alegó Alvarado.

Metro solicitó una reacción a la subsecretaria del Departamento de Salud (DS), Iris Cardona, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

De acuerdo con el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, Puerto Rico recibió un primer cargamento de unas 16,575 vacunas y el martes unas 9,750. Según el funcionario, tenían previsto recibir ayer las restantes 3,900 para un total de 30,225 correspondiente a la primera semana de vacunación. Metro intentó corroborar con la Guardia Nacional y con el personal de prensa del DS si en efecto recibieron el cargamento de 3,900 vacunas contra el COVID-19, pero no se obtuvo respuesta.