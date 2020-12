Se demorará decisión de Rosado Colomer sobre recuento de San Juan

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, reconoció que con toda probabilidad su decisión sobre la petición para recontar el voto adelantado de todos los precintos de San Juan se demorará, al menos, hasta el jueves, si bien los partidos tienen hasta mañana en la tarde para expresar su parecer sobre la propuesta del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En entrevista con varios medios en el coliseo Roberto Clemente, Rosado Colomer no quiso soltar prenda de a qué lado se inclina en cuanto a la petición, que ocurre luego de señalamientos de al menos tres partidos de que los totales de electores adelantados y papeletas no cuadran en los cinco precintos capitalinos, y en momento en que las gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) elaboran un informe que, en teoría, explicaría las aparentes discrepancias.

Rosado Colomer sí mencionó que los colegios de la unidad 77, donde se contabiliza la mayoría de los votos ausentes y adelantados, no son como un colegio regular y, por lo tanto, no necesariamente les aplica la disposición del artículo 10.7 del Código Electoral.

Esta sección de la ley indica que “si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de Escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en JAVAA por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia”.

“Cuando abres un maletín (de JAVA) no tiene lista (de electores). La ley establece que cuando abres el maletín y el acta no coincide con la lista de votantes debes hacer un recuento para ver si se quedó algo. Pero JAVA no es así. Tengo que evaluarla con calma, pero lo cierto es que la expresión de esa discrepancia habría que ver en qué extensión puedes aplicarlo a JAVA porque los cinco partidos, incluyendo MVC, estuvieron presentes cuando decidieron cómo iban a ejecutar JAVA. (Si) se desviaron o alejaron de lo que dispone la ley, cuál es la consecuencia, todavía no sé”, sostuvo Rosado Colomer.

El presidente dijo que le recordó a Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC, que la unidad 77 de precinto 1 de San Juan ya se había recontado, por lo que no entendía exactamente “qué perseguía” con la solicitud que presentó el lunes.

“Traté de que me establecieran algún contraste y no me lo pudo hacer. Quizás él va a suplementar su escrito (pero) no sé”, dijo Rosado Colomer.

Luego del recuento del precinto 1 de San Juan, la unidad 77 arrojó un total de 2,361 papeletas estatales, 3,141 legislativas, 4,671 municipales y 2,114 plebiscitarias, según el resumen de actas de escrutinio publicado en el portal de la CEE. Sin embargo, Rosado Colomer no pudo afirmar si esas discrepancias eran indicativo de alguna irregularidad.

“Puede ser un error en la entrada de datos. Realmente no sé la causa. Tampoco me han propuesto ninguna, así que no sé si el análisis está completo. Pero yo no tengo prisa para certificar (a los ganadores)”, manifestó el presidente.

“Yo no sé si hay un descuadre. Tendría que evaluar si me establecen las razones por las cuales hay ese descuadre. Una cosa es insinuar y otra es probar. Si el descuadre, por ejemplo, es un error en pasar un número de un acta a otra, podríamos estar hablando de que es un ‘easy fix’ (de fácil solución). No me han definido cuál es el descuadre”, añadió Rosado Colomer, al preguntársele si estaría dispuesto a expedir las certificaciones aunque el informe de las gerentes de JAVA reflejara resultados matemáticamente inexplicables.

Tanto el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, como el del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, sostuvieron que comenzar un recuento a estas alturas del escrutinio general presentaba unas complicaciones prácticas, pero recalcaron que el reclamo del MVC es correcto en sus méritos.

“Si dices que vamos a hacer un recuento hoy, la realidad es que si hay votos irregulares, ya está todo mezclado, y los números serían los mismos que se reflejan ahora y seguiría habiendo la discrepancia. No puedes distinguir entre voto correcto y voto incorrecto. Pero como creo en la transparencia, está bien que se haga el recuento”, dijo Aponte.

“No quiero decir si estamos de acuerdo o no con la solución de recontar, porque hay una realidad: no tenemos mucho tiempo. Apenas quedan aquí dos semanas para terminar los trabajos y la posibilidad de un recuento implica que no vamos juramentar a un gobernador el día 2 (de enero), la Asamblea Legislativa no puede comenzar y los alcaldes no pueden comenzar el día 14. Eso tiene un peso enorme en lo que uno quiere hacer aquí”, dijo Cruz, al coincidir con Aponte en que el recuento reflejaría los mismos descuadres que ya se conocen.

Rosado Colomer aseguró que no visualiza un escenario en que el escrutinio general, y por ende la emisión de las certificaciones oficiales, se extienda más allá de diciembre. Según sus cálculos, la CEE debería concluir el escrutinio general entre el 27 y 28 de diciembre, tomando los sábados como días de descanso, así como el 24 y 25 de diciembre.

Hoy, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, no estuvo disponible para ofrecer su postura en torno a la posibilidad del recuento, mientras que Valentín no descartó recurrir a los tribunales si la CEE se niega a ordenar el recuento de voto adelantado San Juan.

Para mañana Guánica

Temprano en la noche, Rosado Colomer informó que faltaban por atenderse los votos por nominación directa a la alcaldía de Guánica en 18 colegios, por lo que la resolución de esa contienda se extendería, al menos, hasta mañana.

“Si esas mesas encuentran nombres que no habían identificado, los están protestando. Me parece que hay cuatro nombres adicionales que surgieron en seis papeletas que los van a subir a Comisión”, dijo Rosado Colomer, quien el lunes decidió que 64 variantes de nombres serían adjudicadas al aspirante ‘write-in’ Edgardo Cruz Vélez, quien ha reclamado la victoria en ese municipio.

La resolución de Rosado Colomer, en la que apenas descartó nueve de los 73 nombres que se presentaron a su consideración, fue criticada por el comisionado Cruz y retada en los tribunales por Ismael Rodríguez Ramos, candidato del PPD a la alcaldía de Guánica.

“La comisión no tiene la lista (de nombres) por la cual a (Cruz Vélez) se le conoce en Guánica y, segundo, en Guánica hay otros electores con estos nombres. Además de Edgardo Cruz Vélez, hay un Gerardo Cruz Velázquez, un Edward Cruz Morales, un Edgardito Cruz Morales y un Edgard Cruz. Antes de esta elección, todos los años había de 17 a 20 nombres ‘write-in’. Un porciento de Guánica, como en todo Puerto Rico, escribe nombres. No le puedo atribuir los setentipico de nombres a esta persona”, dijo el comisionado del PPD.

En la demanda de Rodríguez Ramos se alega que, bajo los parámetros que estableció Rosado Colomer el lunes, Cruz Vélez se alzaría con el triunfo.

“El Código (Electoral) tiene una disposición que dice que se debe interpretar a base de la intención del elector. Y el nombre completo hay que definirlo. El nombre completo por el cual es conocido, el nombre completo por el cual el elector lo conoce. ¿Cuál nombre completo dice la ley? No lo define”, dijo Rosado Colomer, quien dio paso a variaciones como ‘E. Cruz’, ‘Ecgla Cruz’, ‘Edgaldo’, ‘Edgard Cruz’, ‘Esgardo’ y ‘Wgardo Cruz’.

¿Una letra es el nombre completo?, le preguntó Metro al presidente.

“No sé. Eso lo decidirá otro foro si me van a recurrir y no tengo por qué criticar u objetar el que alguien crea que me equivoqué… El derecho de ese que votó por el que él creía que iba a ser el alcalde hay que respetarlo porque es su derecho constitucional a votar por una persona”, dijo.