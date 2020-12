Juez federal ordena a la Policía suspender bloqueos en las carreteras

El juez federal Gustavo A. Gelpí ordenó al Negociado de la Policía suspender hasta nuevo aviso los bloqueos que comenzó a efectuar la semana pasada en diversos puntos de la Isla.

Gelpí ordenó al cuerpo policial a presentar prontamente una política de bloqueos que se adhiera a parámetros constitucionales.

La orden del juez federal se produce luego de numerosos señalamientos de distintos sectores que han calificado de inconstitucional la práctica de la Policía de realizar bloqueos para supuestamente garantizar el cumplimiento con la Orden Ejecutiva vigente relacionada a la pandemia de COVID-19. Incluso el Monitor de la Policía hizo expresiones públicas en la que cuestionó la práctica.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, indicó que acatará la orden de Gelpí.

"Responsablemente, he ordenado que los bloqueos se detengan hasta tanto se cumpla con lo solicitado por el Juez Gelpí. Aunque entendemos que las políticas del NPPR que regulan los procesos de Bloqueos de Carretera cumplen con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y los requerimientos del Acuerdo de la Reforma, estaremos sometiendo las mismas para que sean evaluadas por las partes correspondientes, y que realicen las recomendaciones necesarias", dijo Escalera Rivera en declaraciones escritas.

El inicio de los bloqueos generó numerosas quejas de ciudadanos que quedaron atrapados en enormes congestiones de tránsito cuando la Uniformada efectuó los operativos en la hora pico de tráfico. Luego de las críticas, el alto mando de la Policía determinó efectuar los bloqueos a una hora de menor tránsito.

A pesar de que en un principio se intentó justificar los bloqueos indicando que los mismos pretendían identificar personas en un mismo auto que no utilicen mascarillas y que no pertenezcan al mismo núcleo familiar, la Policía expresó que durante los bloqueos también se verifica que los conductores no estén en violación de la Ley de Tránsito.

Mira la orden:

Orden Gelpí Policía by Metro Puerto Rico on Scribd

Te recomendamos: