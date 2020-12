Biden selecciona a su exrival Pete Buttigieg como secretario de Transportación

Se espera que el presidente electo Joe Biden elija al ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, para encabezar el Departamento de Transportación, según tres personas familiarizadas con los planes.

Buttigieg, uno de los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata, fue una estrella destacada de las primarias, compartiendo la victoria en el primer caucus de la nación con Bernie Sanders. Suspendió su campaña antes del Súper Martes y respaldó a Biden.

Biden ha comparado a Buttigieg, de 38 años, con su difunto hijo Beau, diciendo que no hay mayor cumplido que pueda hacerle a nadie.

Las tres personas confirmaron la noticia a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no querían adelantarse públicamente al anuncio del presidente electo.

Buttigieg sería el primer secretario del gabinete abiertamente gay confirmado por el Senado si su nominación pasa ese cedazo.

