Anónimo paga $50 mil en mercancía separada de otras personas en una tienda

Un centenar de clientes de una tienda de Walmart ubicada en el condado de Henrico en Virginia que tenían sus regalos de navidad en un 'layaway' se llevaron una sorpresa de navidad que jamás esperaban".

Esto pues una persona no identificada pagó los balances del layaway equivaletes a $50 mil, según reportó ABC 8. Esto cubrió las deudas de sobre 100 personas.

Este medio habló con uno de los clientes beneficiados, Felicia McKay, quien aseguró que tenía en layway los regalos para sus nietos y en cuanto se dio cuenta que su balance estaba en $0 no podía creerlo.

Entre lagrimas, McKay agradeció el acto de bondad y lo describió como "algo que nunca crees que te pasará".

Según la mujer, luego de un año como el 2020, actos así le restauran la fe en la humanidad y en que todavía hay buenas personas allá afuera.

An anonymous ‘Secret Santa’ generously paid off $50k in layaway items at a Henrico @Walmart — clearing the store’s total for around 100 people’s Christmas gifts. 🎅🏼🎄

One of those lucky customers told me she was stunned and began to cry when she saw her $0 balance owed. @8NEWS pic.twitter.com/xX6uHuSo2p

— Tyler Thrasher (@TylerJThrasher) December 15, 2020