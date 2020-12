Alegan que aspirante ‘write-in’ por la alcaldía de Guánica ganaría tras resolución de la CEE

En un recurso legal en el que insiste que las determinaciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le darían al aspirante por nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, una “ventaja adicional” de 138 votos, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, impugnó la amalgama de nombres que serían adjudicados a favor del exmilitar.

De acuerdo con Rodríguez Ramos, quien es representado legalmente por el ex comisionado electoral del PPD Lind Merle Feliciano, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, no cuenta con la autoridad para decidir los nombres que se le pueden adjudicar a un candidato por nominación directa, como en efecto hizo ayer al presentar una lista de 64 nombres.

“Las instrucciones impartidas por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones conceden más derechos al ciudadano Edgardo Cruz que a cualquier otro, ya que abre un universo de posibilidades muy amplio para referirse a una sola persona, algo altamente especulativo bajo un nombre común en nuestro país”, indica la demanda, al subrayar que Rosado Colomer incluyó en el listado “nombres tan absurdos como ‘Eg. Cruz’, ‘Edjundo Cruz’, ‘Egerdo Cruz’ y ‘Edcerdo Cruz’”.

La lista de nombres que Rosado Colomer autorizó se adjudicaran a favor de Cruz Vélez quedó plasmada en una resolución que emitió ayer cerca de las 6:00 p.m. En total, la CEE consideró hasta 73 nombres, pero el presidente descartó unos nueve.

Dentro de los 64 que Rosado Colomer interpretó que deben favorecer a Cruz Vélez, la demanda de Rodríguez Ramos señala que hay cuatro “posibilidades de solo iniciales”, seis “posibilidades de un solo nombre”, 10 “posibilidades con nombres distintos y conocidos” y 42 “otras posibilidades asumiendo que son errores ortográficos”.

“La liberalidad asumida por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque a muchos le puede resultar simpática por lo novel del proceso de un ciudadano que ha militado en varios partidos en los últimos meses aspire por nominación directa, eso no hace menos cierto que no es cónsona con la ley y amerita sea dejada sin efecto”, añade el recurso.

En la demanda de Rodríguez Ramos se alega que la resolución de Rosado Colomer derivaría en el triunfo electoral del aspirante ‘write-in’.

“La determinación del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones concede, según los resultados que previamente se habían contabilizado, una ventaja adicional de ciento treinta y ocho (138) votos sobre el candidato Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, lo que lo convertiría en eventual ganador al Sr. Edgardo Cruz Vélez”, lee el documento legal.

La impugnación de Rodríguez Ramos se produjo poco antes de que la jueza Rebecca De León Ríos desestimara un recurso previo en el que el candidato popular buscaba anular el manual de adjudicación que aprobó unánimemente la CEE, que es mucho más flexible que el Código Electoral en términos de otorgar sufragios por nominación directa.

El comisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, no pudo validar la alegación de Rodríguez Ramos de que Cruz Vélez se alzaría con la alcaldía bajo los parámetros que estableció el presidente de la CEE. Según Cruz, el candidato del PPD superó al incumbente novoprogresista, Santos “Papichy” Seda, por 58 votos, al combinarse los resultados de colegios regulares y sufragios adelantados, faltando entonces por adjudicarse las papeletas de nominación directa.

“La comisión no tiene la lista por la cual a (Cruz Vélez) se le conoce en Guánica y, segundo, en Guánica hay otros electores con estos nombres. Además de Edgardo Cruz Vélez, hay un Gerardo Cruz Velázquez, un Edward Cruz Morales, un Edgardito Cruz Morales y un Edgard Cruz. Antes de esta elección, todos los años había de 17 a 20 nombres ‘write-in’. Un porciento de Guánica, como en todo Puerto Rico, escribe nombres. No le puedo atribuir los setentipico de nombres a esta persona”, dijo el comisionado popular, quien reconoció que Cruz Vélez hizo una “campaña extraordinaria”.

Cruz no pudo precisar si hoy se terminarían de adjudicar los votos por nominación directa en Guánica, pero dijo que sería ideal ante el hecho de que, con toda probabilidad, el ganador se determinará en la corte.

Más temprano en el día, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, señaló que funcionarios de mesa del Partido Nuevo Progresista y el PPD intentaron paralizar el conteo de votos ‘write-in’ con argumentos frívolos, pero que en última instancia se había reanudado la adjudicación.

“No me atrevo a señalar y pronosticar quién va a terminar ganando la elección. La información que tengo del candidato por nominación directa y su personal es que ellos están muy seguros que va a ganar la contienda. Yo no me atrevo (a pronosticar) hasta que el presidente de la CEE dé los números y los certifique”, recalcó Aponte.