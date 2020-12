Alcalde electo de Aguadilla acude al tribunal por presunto desacato en transición municipal

El alcalde electo de Aguadilla, Julio Roldán, radico hoy 15 de diciembre una moción urgente de desacato contra la alcaldesa saliente, Yanitsia Irizarry, ante lo que catalogó como la“laxitud” del Comité Saliente en relación a los trabajos que se deben realizar para cumplir con el mandato electoral y de ley.

“Es vergonzoso que luego de dos ordenes del Tribunal, hoy 15 de diciembre, sigamos acudiendo a la Rama Judicial para que la alcaldesa saliente cumpla con la ley y el deber de realizar un proceso de transición ordenado. La nueva estrategia obstaculizadora de la licenciada Irizarry es imponer vistas de transición virtuales, sin derecho a que sean públicas y que la ciudadanía no se entere de las mismas”, denunció Roldán mediante un comunicado de prensa.

A la imposición de que sean virtuales, la alcaldesa saliente hasta hoy no ha designado un espacio ni para celebrar las vistas de transición ni el espacio privado que por Ley debe tener el director ejecutivo del proceso de transición.

“La alcaldesa saliente cada día inventa una historia diferente para no comenzar la transición ni cumplir con la Ley. El pretender unilateralmente trasladar la sede del proceso de transición, así como el no haber facilitado los espacios para las vistas de transición ni el espacio para el director ejecutivo del proceso de transición, es una clara violación del Código Municipal que rige los procesos. Exigimos a la alcaldesa saliente a cumplir con la Ley y comenzar los trabajos tal y como lo establece el ordenamiento municipal vigente”, añadió.

Roldán hizo hincapié en que desde el principio Irizarry ha plagado de irregularidades e incumplimientos el proceso, ya que ademas de no iniciar el 18 de noviembre los procesos de transición, tampoco preparó los informes de transición requeridos por ley al 31 de octubre e incumplió con la designación de un Comité de Transición al décimoquinto día luego de la celebración de las elecciones.

“El proceso de transición es uno complejo que requiere tiempo suficiente para ir sobre cada una de las dependencias municipales, sobre las finanzas y sobre los proyectos que están corriendo. No es algo que se deba hacer a la carrera. El Código Municipal establece que los procesos de transición deben culminar en o antes del 31 de diciembre. Quien único se afecta de que no haya una transición ordenada y completa es el pueblo de Aguadilla que no contará con una administración que conozca todos los detalles y pormenores del Gobierno Municipal. Tristemente, el legado de la alcaldesa saliente en Aguadilla será el de una mala perdedora que, hasta el final, estuvo malgastando los recursos y presupuesto del pueblo. Espero que la alcaldesa saliente acepte que perdió y realicemos el proceso que nuestro pueblo aguadillano se merece”, puntualizó.