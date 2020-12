Aerolínea expulsa a familia de vuelo porque su hija de 2 años se negó a usar mascarilla

Una familia fue expulsada de un vuelo de la aerolínea United Airlines con destino a Nueva Jersey luego de que su hija de dos años de edad se negara a utilizar una mascarilla, medida que se ha impuesto debido a la pandemia del COVID-19 en la mayoría de las compañías de vuelos.

A través de sus redes sociales, la madre Eliz Orban publicó un video en el cual muestra el momento en que su esposo intenta colocarle la mascarilla a la menor y esta se niega al mismo tiempo que grita y llora para impedirlo. Posteriormente, un empleado de la aerolínea llega hasta donde la pareja para avisarles que deben abandonar el vuelo que estaba a punto de despegar.

En entrevista con el medio estadounidense Fox News, la joven de 26 años describe la experiencia como "humillante" y "traumatizante".

"Nos echaron de un vuelo porque nuestra hija de 2 años no se puso la mascarilla. Y la compañía nos ha vetado para siempre porque una niña de dos años no se puso la mascarilla una máscara", contó Orban. Sin embargo, la aerolínea aclaró que la familia no está vetada y puede volar a través de esta en el futuro.

Aunque esta medida ha sido aplicada por la mayoría de las aerolíneas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica en su página que el uso obligatorio de mascarilla para la mitigación del COVID-19 no debe ser obligatorio para menores de hasta 5 años.

