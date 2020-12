48 horas para decidir sobre posible recuento de voto adelantado en San Juan

Los cinco partidos políticos deberán expresar dentro de 48 horas sus opiniones sobre la posibilidad de recontar todos los votos adelantados de la unidad 77 de los cinco precintos de San Juan, como propuso el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ante el descuadre de miles papeletas que se escrutaron en exceso del total de electores que utilizaron estos mecanismos.

“El Partido Nuevo Progresista (PNP) pidió un tiempo razonable para preparar un escrito y el presidente (Francisco Rosado Colomer) concedió 48 horas. No hay duda de que en el caso de San Juan lo que ha ocurrido con JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) levanta sospechas por la discrepancia que aún no ha sido resuelta entre solicitudes y cantidad de papeletas. Por más que las gerentes de JAVA han tratado de hacer una evaluación de esos números, yo dudo mucho que en la conclusión de esa investigación se puedan parecer bastante los números. Por estos cuatro años va a haber una suspicacia en términos de quién termina ganando la alcaldía”, dijo Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño.

Según Aponte, una de las dudas que trascendieron en la reunión era cuántos colegios de la unidad 77 ya se habían recontado como parte del escrutinio general. Se sabe que en el precinto 1 hubo que recontar varios maletines cuyas actas no cuadraron, pero, de acuerdo con el comisionado pipiolo, Rosado Colomer pidió corroborar si lo mismo se había hecho con ciertos maletines de los precintos 2 y 3.

Hasta ahora, solo la papeleta legislativa ha ido a recuento a través de todo Puerto Rico, incluyendo en la unidad 77, que contabiliza distintas vertientes del voto adelantado, como el voto ausente y por correo, así como a domicilio y confinado.

“En la práctica hubiese sido mucho mejor que ese recuento (de San Juan) se hubiese hecho desde un principio porque en aquel momento había manera de atajar lo que ha pasado en el último mes y medio. Si dices que vamos a hacer un recuento hoy, la realidad es que si hay votos irregulares, ya está todo mezclado, y los números serían los mismos que se reflejan ahora y seguiría habiendo la discrepancia. No puedes distinguir entre voto correcto y voto incorrecto. Pero como creo en la transparencia está bien que se haga el recuento”, sostuvo Aponte.

El artículo 10.7 del Código Electoral dispone que “si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de Escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en (JAVA) por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia”.

Aunque las gerentes de JAVA no han concluido un informe que se les comisionó la semana pasada, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, ha señalado que los resultados del escrutinio arrojan cerca de 7,000 papeletas más de las que debería haber en la unidad 77 a base del total de personas de cuyo voto adelantado la CEE tiene constancia. Bajo esa premisa, la imposibilidad de reconciliar las listas de votantes con las papeletas escrutadas en los colegios de unidad 77 obligaría a un recuento.

“Esperaba que la decisión fuera tomada con mayor urgencia. Pero ante el argumento de que había varios puntos presentados en la carta y que también el propio Código establece que (los comisionados) pueden pedir 48 horas para atender algunos asuntos de reunión de comisión no me queda opción aparte de esperar. Yo sí me reservo el derecho de radicar algún tipo de suplemento una vez las gerentes de JAVA envíen el reporte de reconciliación de electores y papeletas”, dijo Valentín, quien advirtió que podría acudir a los tribunales si la Rosado Colomer negara la posibilidad de un recuento.

“Evaluaríamos las opciones que tenemos y si decidimos finalmente recurrir al tribunal porque ese es el remedio que tenemos los comisionados ante decisiones del presidente”, subrayó Valentín.

Dado que la reunión del pleno de la CEE fue en la tarde, las 48 horas para expresarse se cumplirían a eso de las 4:00 p.m. del miércoles.

Al momento de publicación, el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, no había respondido llamadas de Metro para conocer su parecer sobre la posibilidad de ordenar un recuento de las unidades 77 de San Juan.