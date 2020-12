Ley seca de sábado y domingo no aplica a los hoteles ni sus huéspedes

La ley seca de los sábados y domingos implementada en la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez, para controlar los contagios del coronavirus COVID-19, no aplica a los hoteles ni a sus huéspedes.

Aunque en un principio La Fortaleza indicó que le aplicaba a todos los sectores, en entrevista con Telemundo la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, indicó que es algo histórico que la ley seca no le afecte a las hospederías ni sus huéspedes.

“En caso de elecciones, huracanes, históricamente los hoteles han quedado excluidos de la ley seca”, indicó.

“Los restaurantes que únicamente estén abiertos para huéspedes, pueden vender bebidas alcohólicas, como es en el caso de los domingos que los restaurantes en los hoteles están abiertos únicamente para huéspedes”, comentó la funcionaria a Telenoticias.

Sin embargo, los establecimientos localizados en los hoteles que atiendan al publico en general, la ley seca si les estará aplicando.

Sobre esta situación, el presidente del Centro de Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, solicitó al Gobierno que tenga un trato igual con todos los establecimientos.

Campos, defendió esta acción ya que asegura que Turismo si tiene la capacidad para fiscalizar que los hoteles estén cumpliendo con las instrucciones para evitar los contagios del COVID-19.

Sobre esto, la Orden Ejecutiva de la primera ejecutiva no excluye a ningún comercio o establecimientos. “Se prohíbe el consumo, venta o expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios y establecimientos autorizados desde las 5:00 am del sábado hasta las 5:00 am del lunes durante la vigencia de esta orden ejecutiva”, lee el documento firmado por Vázquez.