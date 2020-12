Esperan por informe sobre descuadre de papeletas en San Juan

El informe que las gerentes de cada partido en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) estaban elaborando para buscar explicaciones al descuadre entre papeletas y electores en cuatro precintos de San Juan aún no se ha elevado para discusión ante el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), indicó Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“A mí no me ha llegado informe alguno ni a reunión de comisión se ha traído. Estamos pendientes a esa información (y) no sé si el presidente (Francisco Rosado Colomer) ya lo tiene, pero en mi caso no lo tengo”, dijo Aponte, recordando que entre el miércoles y el sábado las gerentes de JAVA también estuvieron ocupadas con los recuentos de las alcaldías de Aguadilla y Guánica, así como del distrito representativo 18.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, detalló la semana pasada que del escrutinio del voto adelantado se desprende que en los precintos 1, 2, 3 y 5 de la capital hay 6,765 papeletas en exceso a base del total de personas que votaron bajo esos mecanismos. Aponte y Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado del Partido Popular Democrático, han dicho que sus números coinciden con lo denunciado por Valentín, si bien el comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez, lo ha catalogado como una estrategia del MVC para arrojar sombra sobre los resultados.

Aponte no pudo precisar cuándo se tendría el informe ni si la intención de Rosado Colomer es divulgarlo públicamente.

“Yo esperaría que aparte de analizar los números busquen algún tipo de justificación de por qué es que no cuadran esos números”, mencionó el comisionado pipiolo.

Tanto Aponte como Valentín han adelantado que no firmarán certificaciones de resultados con descuadres tan amplios, aunque reconocen que ello no restaría validez al documento que expida el presidente.

Lunes de JAVA

De otro lado, Aponte informó que hoy, y probablemente el próximo lunes, todas las mesas en el coliseo Roberto Clemente se dedicarán a escrutar los colegios de voto adelantado, proceso que, ante el tranque el San Juan, no ha podido avanzar paralelo al escrutinio de colegios regulares.

Inicialmente, dijo Aponte, las mesas trabajarán con la unidad 74, donde se consolidan los colegios de voto adelantado presencial, pero no descartó que, dependiendo del progreso, se atiendan también las unidades 77, que contienen el voto ausente, adelantado por correo, a domicilio y confinado.

Ha sido la unidad 77 de los precintos de San Juan la que esencialmente detuvo los trabajos de JAVA desde la pasada semana.

El pasado sábado, antes del domingo de descanso, el escrutinio de mesas regulares alcanzó el precinto 55 de Adjuntas, dijo el comisionado del PIP. Aparte de los precintos capitalinos, los únicos en que se ha atendido los votos de JAVA han sido los de Aguadilla, Guánica y los que componen el distrito 18, debido a los recuentos.

“Una proyección quizás (hoy) nos quedamos en distrito (senatorial) de Arecibo y no lleguemos a (el distrito de) Mayagüez”, sostuvo Aponte sobre la cantidad de trabajo que se podría completar hoy en JAVA.

Hoy también se reunirá el pleno de la CEE para atender cerca de 30 actas de Guánica y decidir cuáles papeletas por nominación directa se pueden adjudicar a Edgardo Cruz Vélez, quien reclamó el triunfo por la alcaldía luego de la noche del evento.

Cualquier decisión de la CEE, sin embargo, estaría sujeta a los dictámenes judiciales sobre la controversia entre adjudicar las papeletas a base del Código Electoral, que dispone que los nombres en esa columna deben escribirse completos, o el manual interno, que favorece una interpretación de la intención del elector.

La jueza del Tribunal de San Juan, Rebecca De León Ríos, podría emitir una decisión tan pronto como hoy, y no se descarta que el pleito se eleve posteriormente al Apelativo o el Supremo.