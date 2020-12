La Católica elimina requisito del College Board para nuevo ingreso

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) anunció que ahora los jóvenes de nuevo ingreso que interesen ser parte de la institución, podrán ser evaluados para admisión sin haber tomado el examen de College Board.

El presidente de la PUCPR, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, anunció que la Institución con recintos en Arecibo, Mayagüez y Ponce, realizó ajustes en los requisitos de admisión para los ofrecimientos académicos a nivel subgraduado.

“Han sido momentos de grandes retos para el país. La realidad de la pandemia provocada por el COVID-19 y el distanciamiento necesario han transformado nuestras vidas. Por eso, ahora más que nunca, debemos responder con apoyo y solidaridad. Reconocemos la realidad que viven los jóvenes, particularmente los estudiantes de escuelas superiores que anhelan ingresar a la universidad. Ante eso, la PUCPR tomó la decisión de eximir a los estudiantes que hayan completado su duodécimo grado, pero que no hayan tomado la Prueba de Admisión Universitaria (PAA) y que interesen solicitar admisión a la PUCPR. Les daremos la oportunidad de ser admitidos considerando su índice académico como único requisito de admisión. Esta oportunidad se extiende también a estudiantes que opten por no presentar los resultados”, explicó Vélez Arocho.

El presidente añadió “La PUCPR interesa brindar a los estudiantes que no participaron de la administración de las pruebas de College Board o que prefieran no presentar los resultados, la oportunidad de ser evaluados, admitidos y matriculados para así iniciar su carrera universitaria. Este ajuste no cobija a estudiantes que soliciten admisión a programas especiales que exijan este examen como requisito de admisión”.

El presidente indicó también que este ajuste se le informó a la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIPS). Recordó que los tres recintos se encuentran en el proceso de matrícula para el semestre de enero. Este semestre también se ofrecerá en modalidad presencial remota.

