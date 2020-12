Alcalde de Guánica sufre revés judicial sobre supuestos “pivazos” municipales

El Tribunal de San Juan desestimó esta mañana la impugnación que presentara el alcalde de Guánica, Santos “Papichy” Seda, a los votos conocidos como “pivazos”, al aducir que falló en notificar a todas las partes interesadas dentro del término dispuesto en el Código Electoral.

“A pesar de que el peticionario presentó el recurso de judicial oportunamente, éste no notificó su presentación a los demás candidatos, dentro del término jurisdiccional de diez (10) días, incumpliendo de esta manera con el requisito de notificación a partes adversamente afectadas consagrado en artículo 13.2(1)(a) del Código Electoral. Sin duda, la falta de notificación en el término provisto incide sobre la jurisdicción de este Tribunal. No hay duda de que el peticionario no cumplió con lo allí dispuesto. La notificación tardía, fuera del término provisto por la ley, nos quita jurisdicción en el asunto”, sentenció el juez Anthony Cuevas, previo a declarar ha lugar la moción de desestimación que presentó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

De la sentencia emitida se desprende que Seda, del Partido Nuevo Progresista, se limitó a notificar como partes interesadas al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, y los comisionados electorales de los cinco partidos, excluyendo a los candidatos certificados para la alcaldía de Guánica.

La decisión de Cuevas se hizo eco de la que emitió el pasado viernes la jueza Rebecca De León Ríos ante una demanda similar presentada por la alcaldesa saliente de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, que igualmente buscaba la anulación de los pivazos municipales.

Tras un recuento, la novoprogresista Irizarry cayó derrotada en su intento por permanecer como alcaldesa ante el candidato popular Julio Roldán Concepción.

En el caso de Seda, su rival del Partido Popular Democrático, Ismael Rodríguez Ramos, fue certificado preliminarmente como ganador tras la noche del evento, aunque la columna de nominación directa obtuvo más votos que ambos candidatos.

Al momento, la CEE se encuentra inmersa en el recuento de ese municipio.

La jueza De León Ríos, asimismo, debe decidir sobre una demanda de Rodríguez Ramos que busca evitar que se adjudiquen votos por nominación directa a menos que el elector haya escrito el nombre completo y sin errores.

Rosado Colomer, sin embargo, determinó en pasados días que la adjudicación de estos votos se haría interpretando la intención del elector.

A esos efectos, el presidente certificó una lista de 78 variaciones del nombre de Edgardo Cruz Vélez que serían adjudicados a favor de este candidato, quien hizo campaña bajo el renglón de ‘write-in’ y reclamó haber obtenido gran parte de los votos emitidos por nominación directa.

“Ahora salió una resolución que se le va a dar a las mesas para que adjudiquen todos esos nombres a (Cruz Vélez) y los otros nombres a sus respectivas personas. Se va a devolver la lista a las mesas de adjudicación manual. Ellos prepararon unas actas de lo que faltaba que la comisión determinara y ahora con esas listas van a adjudicar”, explicó Olvin Valentín, comosionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana.

“Se va a poder tabular todo y finalmente reportar resultados”, añadió Valentín.