FDA trabaja para aprobar uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció hoy, viernes, que estará trabajando para aprobar el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19, manufacturada por Pfizer y BioNTech, luego de votar a favor de su uso.

Ayer, la FDA endosó el uso de la sustancia a recomendación de un panel durante una reunión.

“Luego de la recomendación de ayer en torno a la vacuna en contra de COVID-19 de Pfizer y BioNTech, la FDA estará trabajando para finalizar el proceso de aprobar su uso de emergencia”, expresó la FDA en declaraciones escritas mediante su cuenta de Twitter.

