Muere "Demetrio", el perrito a quien desalmados ataron pirotecnia a sus genitales

Demetrio, el perrito que fue objeto de cruel maltrato y a quien desconocidos ataron material de pirotecnia, murió esta mañana debido a las heridas y condiciones que sufría.

La organización Rabito Kontento informó en sus redes sociales que a pesar de toda la atención que se le estaba brindando al perrito, las heridas fueron demasiado para este.

"Hoy, nos levantamos con esperanzas y con muchas ideas de cómo transformar la vida de Demetrio, pues son muchas las personas que ayer nos dieron su apoyo y ofrecieron ayuda e ideas para tratar en un futuro a Demetrio y ayudarlo a retomar su movilidad. Pero, la vida tenía otros planes y nuestro corazón se rompe al tener que escribir que Demetrio partió esta mañana", expresó el grupo en su post.

Explicaron que Demetrio presentada gusanos del corazón, infección necrótica en sus testículos, columna vertebral fracturada y cordón espinal pinchado.

Rabito Kontento lamentó la crueldad que personas descargaron contra el perrito. "Demetrio era un angelito, aquellos que lo conocimos, supimos que era excelente perrito. Sabemos que esta es la razón por la que fue tan fácil herirlo tanto y nos duele aún más imaginarlo.

Asimismo, dejaron claro que Demetrio fue atendido para aliviar su dolor a pesar de su condición. "Para los que tuvieron dudas, él se mantuvo medicado todo el tiempo para el dolor, inflamación y antibióticos, la idea era ayudarlo a sanar, jamás lo dejamos sufriendo como algunos alegaron ayer. Amamos a cada animal que rescatamos como si fuesen nuestras mascotas, nuestra familia".

Censuraron el nivel de crueldad a la que fue sometido el perrito. "El caso de Demetrio nos estremece porque no bastó con verlo en la calle sufrir de hambre, sed. No bastó asustarlo con ruidos de pirotecnia, tuvieron que herirlo con ella. No bastó eso, también tuvieron que atropellarlo. ¿Cuándo será suficiente? Cuándo entenderemos que este tipo de violencia se gira hacia humanos tan pronto el agresor o agresores se aburran de herir animales. No podemos seguir ignorando estos sucesos. La educación debe ser amplia a todo el país, a todas las edades. El respeto a la vida se está perdiendo, aún en medio de una pandemia, dónde debería reinar la compasión, seguimos viendo atrocidades en contra de los animales", planteó el grupo.