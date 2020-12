Rosado Colomer aceptó renuncia de director de escrutinio para que no fuera “una distracción”

Tras la renuncia del director del escrutinio general, Ferdinand Ocasio, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, expresó que, a su entender, el abogado todavía podía haber hecho un “excelente trabajo” si los comisionados electorales hubieran estado abiertos a reinstalarlo en sus funciones tras cumplir con una cuarentena.

Rosado Colomer, asimismo, eximió de responsabilidad a Ocasio por el motín que se armó en el coliseo Roberto Clemente el 18 de noviembre, justo después que una orden judicial tuviera el efecto de paralizar los trabajos de escrutinio.

“El director tiene y tuvo todo mi apoyo. Tuvimos una conversación larga, de adultos, que ambos coincidimos que él no debía ser una distracción para el proceso”, dijo Rosado Colomer en relación al diálogo que sostuvo con Ocasio en la noche del martes.

“Sabiamente el licenciado Ocasio decidió colocar la renuncia y yo se la acepté. Pero sí, yo creo que (la escaramuza) no fue un evento intencional del licenciado Ocasio. No creo, como se dice en el tribunal, la pena tiene que aparejar la falta, no era un asunto de remoción inmediata por la conducta del licenciado Ocasio. Pero la posición de ambos es que aquí lo mas importante es el escrutinio. Yo lo que quiero es que se acabe el escrutinio”, recalcó el también juez.

Para Rosado Colomer, el incidente que se suscitó luego de que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, tuviera acceso al micrófono del coliseo e hiciera un llamado a sus funcionarios a permanecer en las mesas hasta que se contara “el último voto”, no fue responsabilidad de Ocasio.

“Para mí está claro. Para mí, en el momento, a las 6:35 p.m., (del 18 de noviembre) el licenciado Ocasio estaba hablando por teléfono conmigo, porque esta decisión (del tribunal) nos tomó a todos por sorpresa y estábamos discutiendo la ejecución de esa decisión. Cuando estábamos evaluando esa decisión, yo lo estoy instruyendo, como son las 6:35, a cerrar los trabajos. En esa discusión, en un descuido, a él le entregan el micrófono, él lo prende y lo da. Esa es mi impresión, que en un descuido lo hizo”, manifestó Rosado Colomer.

“Si yo creo que eso es algo para una remoción fulminante, la contestación es no. Que el perdió mi confianza, la contestación es no. Que todavía creo que el hubiese hecho un excelente trabajo, la contestación es sí. Pero luego de la discusión con los comisionados entendimos ambos que ese partido que le pareció inconsecuente que a mí me agredieran verbalmente, que le tiraran al director de escrutinio los papeles en el piso o le gritaran palabras soeces, pues nos permite a nosotros evaluar cuál iba a ser la ejecución posterior que podía ocurrir algún evento para distraer el escrutinio”, dijo el presidente de la CEE en aparente alusión a funcionarios del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de quienes Rosado Colomer ha dicho anteriormente que lo han agredido verbalmente.

Según Rosado Colomer, con toda probabilidad su asesor, Manuel González Azcuy, continuará corriendo los trabajos por lo que queda de esta semana, y la presidenta alterna, Jessika Padilla, regresará como directora interina del escrutinio a partir del lunes. Al igual que Ocasio, Padilla tuvo que abandonar los trabajos por haber estado expuesta a una persona contagiada con el Covid-19.

En una entrevista anoche con Metro, Ocasio sostuvo que los comisionados, a todas luces, no quedaron satisfechos con sus explicaciones sobre el incidente, mencionando específicamente a los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño y el MVC.

“Entendemos que no debería ocurrir algo como eso. La renuncia del director de escrutinio, ya cuatro comisionados le habían retirado su confianza, y yo entiendo que era lo apropiado. Estando tan próximos a que regrese la presidenta alterna entiendo que ella debe ser la que vaya a correr el trabajo. Ninguno de los comisionados tenemos objeción en ese sentido”, dijo hoy Olvin Valentín, comisionado de MVC.