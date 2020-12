Exdirector de escrutinio asegura contaba con el apoyo del presidente de la CEE

El renunciante director del escrutinio general, Ferdinand Ocasio, rechazó que su salida fuera una admisión de que obró incorrectamente el pasado 18 de noviembre, cuando se desató un motín entre funcionarios de colegio apenas minutos después de que el Tribunal de San Juan ordenara detener los trabajos hasta que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cumpliera con la orden de entregar unas listas de electores adelantados.

En ese sentido, Ocasio aseguró que al momento de presentar su renuncia todavía contaba con el apoyo del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

Anoche “tuvimos una reunión con el presidente y los comisionados. Después que hice mis planteamientos, ellos piden que yo salga de la reunión y posteriormente el presidente sale y habla conmigo y me dice nos reunimos mas tarde, que quería discutir lo que había pasado aquí y que contaba con su apoyo. Él me plantea que continuaban las objeciones (de varios comisionados electorales) y yo dije que no iba a permitir que mi presencia allí fuera razón para de alguna manera interrumpir los trabajos”, sostuvo Ocasio, en entrevista con Metro.

El 18 de noviembre, la jueza Rebecca De León Ríos emitió por escrito una orden para que la CEE produjera y entregara a los partidos las listas de electores que emitieron su sufragio bajo alguna categoría de voto adelantado. Poco después, mientras se recogían las mesas de trabajo, Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), tomó el micrófono de la mesa institucional e hizo un llamado a su “ejército” de funcionarios para que no abandonaran el área de escrutinio hasta que hubiera contado “el último voto”.

Las expresiones de Sánchez, con un fuerte tono político partidista, dieron pie a agresiones físicas entre los funcionarios electorales.

No obstante, Ocasio insistió que no tuvo mayor responsabilidad por el incidente violento.

“No lo tomo así. De hecho, cuando comienzo mi exposición a los comisionados y presidente les dije que estaba dispuesto a trabajar ya que la manera en que se desarrollaron los hechos no fue provocado por mí. Pero, por las razones que cada uno pueda tener, (la explicación) no les satisfizo porque continuaron pidiendo que saliera. Por mi parte entiendo que no hice ninguna actuación que haya provocado (el motín)”, expresó el exdirector de escrutinio, quien fue separado de sus funciones luego de ese día por haber entrado en contacto con una persona contagiada con el Covid-19.

Tanto el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, como el del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, insistieron públicamente que Ocasio debía abandonar el puesto. Aponte indicó que anoche, en la reunión, los comisionados del Partido Popular Democrático (PPD) y el Proyecto Dignidad, Gerardo “Toñito” Cruz y Juan Frontera Suau, respectivamente, se hicieron eco del reclamo.

Asimismo, negó que sus declaraciones escritas, en las que menciona a que “no voy a permitir que utilicen mi presencia como un nuevo pretexto para interrumpir los trabajos, los cuales deben culminar lo antes posible”, estuviera dirigida a algún partido o persona en particular.

“Solo pido que no debe haber ninguna interrupción a los trabajos y que no ocurran situaciones que abran la puerta a que haya interrupciones. Sea quien sea. Es un llamado a todos”, dijo Ocasio.

Desde que comenzaron las pugnas judiciales, a semana y media de la celebración de las elecciones generales, el PNP ha acusado al MVC y el PPD de obstaculizar injustificadamente los trabajos de escrutinio, que no pudieron comenzar propiamente hasta el 24 de noviembre.

A pesar de lo atropellado del proceso, en el que ni siquiera se ha podido concluir con el municipio de San Juan, Ocasio se mostró confiado en que el ritmo mejorará y se podrá cumplir con la fecha proyectada del 20 de diciembre para la certificación de todos los ganadores.

“El Covid ha causado estragos, no solo en la vida cotidiana nuestra, (sino) provocando que el voto por adelantado (incrementara). Normalmente la cantidad de personas que participan (del voto adelantado) es 10 veces menos y (la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) no es una estructura gigante de la comisión, y eso tuvo sus consecuencias. Te puedo decir que eso no se lo puedes atribuir a una persona o la entidad como tal, sino que son efectos directos del Covid”, manifestó Ocasio, al sostener que, desde que el Tribunal Supremo decidió sobre la controversia de las listas, el escrutinio “ha ido fluyendo mejor”.

Regresa al Senado

Al salir oficialmente de la CEE, el abogado indicó que retomará sus labores como contratista gubernamental, incluyendo su trabajo como asesor en el Senado, donde este 7 de diciembre comenzará una sesión extraordinaria.

“Regreso a mi práctica del Derecho, que incluye servicios a agencias del gobierno. Una de las cosas que trabajaré será la sesión extraordinaria”, confirmó Ocasio.

A través de su firma, Ocasio Law Firm, el abogado también mantiene contratos con varias agencias del gobierno central, como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Universidad de Puerto Rico y los departamentos de Hacienda y Corrección y Rehabilitación.