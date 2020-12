MVC pedirá investigación sobre papeletas de voto adelantado que presuntamente no estaban dobladas

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, adelantó que estaría sometiendo una “denuncia” ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) luego del incidente acontecido alrededor de las 6:00 p.m., en el que uno de sus funcionarios objetó el conteo de seis papeletas de voto adelantado que, al extraerse de la urna, aparentaban no haber sido dobladas para ser colocadas en un sobre, como debe ocurrir en los sufragios por correo y a domicilio.

En su denuncia, Valentín exigirá que el maletín, correspondiente al precinto 3 de San Juan, sea reabierto para analizar nuevamente el estado de las papeletas.

“Aquí estamos viendo un precedente muy preocupante en el que un solo partido político impide o decide qué argumento es válido o no para llevarlo a (el pleno de) la comisión o no. Yo traje mi preocupación de que ese asunto debía ser traído a la comisión según establece el manual de procedimiento del escrutinio general y recuento, cuando hay desacuerdos al final termina la comisión en pleno decidiendo. Ellos violaron este principio y a nuestro entender eso privó a los partidos de poder pasar juicio sobre eso”, sostuvo Valentín en conferencia de prensa.

De acuerdo con Valentín, la gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado de los cinco partidos no lograron ponerse de acuerdo sobre el curso a seguir con las papeletas, por lo que procedía elevar la polémica a los comisionados electorales.

El comisionado, acompañado del funcionario electoral involucrado en el incidente, Alejandro López, y Eva Prados, candidata a la Cámara de Representantes por el distrito 3 de San Juan, indicó que se estaría presentando una querella policiaca contra Jessica Colón, la supervisora de piso del Partido Nuevo Progresista (PNP) que alegadamente agredió a López en el forcejeo por las papeletas protestadas.

Ayer el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, señaló que uno de sus funcionarios y otra empleada del Partido Independentista Puertorriqueño radicarían una querella contra López por “alteración a la paz”, la misma imputación que MVC le hace a Colón.

Al momento, la Policía no había informado que hubiera recibido querella alguna relacionada con los trabajos de escrutinio.

Según López, Colón, al percatarse que estaba separando las papeletas que le levantaron sospecha, esencialmente se las arrebató para pasarlas por las máquinas de escrutinio electrónico. Durante el forcejeo, Colón alegadamente dobló al menos una de las papeletas que López señalaba estaban completamente lisas, algo que, de acuerdo con el funcionario de MVC, impediría que la CEE pudiera investigar adecuadamente en caso de que decidiera reabrir el maletín.

López mencionó que entre las seis papeletas había municipales y legislativas. Según el funcionario, el maletín contenía 495 papeletas legislativas, que serían decisivas en la contienda que mantiene Prados con el incumbente del PNP, Juan Oscar Morales.

En la conferencia, Prados mostró una papeleta modelo legislativa y precisó que para poder insertarla en el sobre de voto por correo provisto por la CEE es necesario doblarla en dos o tres ocasiones.

De acuerdo con Prados, las seis papeletas que intentó recusar eran votos íntegros para el PNP.

“Son seis papeletas que se tiene que explicar cuál es su procedencia. Si la Comisión no puede explicar cuál es su procedencia, estamos hablando de papeletas introducidas, que no hubo entonces una persona que votó. No estamos hablando simplemente de contaminación, sino de posible comisión de varios delitos. Por eso es tan importante la investigación que la comisión tiene que hacer. Tienen que subir ese maletín, evaluar esas papeletas y encontrar cuál es la razón porque las papeletas que vienen en un sobre no tienen ningún tipo de doblez”, dijo la candidata.

Hasta el momento, la CEE no ha reportado resultados de la unidad 77 en ninguno de los cinco precintos de San Juan, donde se registran los votos ausentes, adelantados por correo y a domicilio.