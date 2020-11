Carmen Yulín Cruz critica al Panel del FEI por no radicar cargos a integrantes del infame chat

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, arremetió contra el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), que anunció que no radicará cargos contra las personas que participaron en el chat que causó la indignación del País y dio paso a las protestas masivas que terminaron con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación.

Cruz cuestionó que el PFEI no diera validez a la amenaza que en el chat profirió en su contra el ex director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino.

"En mi caso Christian Sobrino dijo sobre mí, 'estoy salivando por caerle a tiros' y el entonces gobernador Ricardo Rosselló le contesta 'me harían un gran favor…'. Esta amenaza fue uno de los cargos que evaluaron y que, con su acción, indican que hoy no le dan validez", indicó la alcaldesa.

En declaraciones escritas, Cruz comentó sobre la entrevista que sostuvo con personal del FEI sobre los comentarios en su contra por parte de Sobrino. Dijo que el fiscal que la entrevistó intentó restarle importancia a las expresiones del hoy exfuncionario. "Recuerdo la actitud ligera del Fiscal que preguntó en varias ocasiones que si yo no creía que eso lo habían dicho pues como un comentario sin importancia porque yo estaba haciendo un buen trabajo de fiscalización. Una y otra vez le dije que NO. Que las palabras tenían sentido y peso", sostuvo.

La alcaldesa de San Juan dijo que piensa que al momento de esa entrevista, el fiscal ya había adjudicado el asunto.

"Fue evidente para mí que su mente estaba hecha antes de entrar a aquella reunión y que la entrevista era solo para llenar un encasillado. De hecho, recuerdo haber pensado '¿pero este Fiscal de verdad cree, que yo me debo sentir alagada porque me amenazaron de -caerle a tiros'. ¿Él cree que con decirme que hablaban así – porque usted estaba haciendo su trabajo de fiscalización- que me debería sentir bien? ¿No se da cuenta que lo que me está diciendo es que, según ellos, mi trabajo de fiscalización era suficiente para que me estuvieran -salivando para caerle a tiros-, o sea que las motivaciones políticas era lo que los llevaba a hacer la amenaza?"".

“Hace poco más de un año, la entonces secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez Garced, dijo que en Puerto Rico se le hace un rancho a cualquiera. La determinación de hoy del Panel del Fiscal Especial Independiente de no radicar cargos contra los integrantes del chat confirma que en Puerto Rico se le “tapa un rancho a cualquiera”, dijo.

"Para Ricky Rosselló y sus amigos con poder (en aquel momento), el FEI ha dicho que desde su privilegio merecen que veamos esto como un asunto de modales. Se equivocan una amenaza es una amenaza venga de donde venga", añadió Cruz.